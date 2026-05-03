Челси контактирует на предмет трансфера лидера сборной Узбекистана
«Синим» интересен Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити»
22-летний центрбек «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов угодил на радары другого клуба английской Премьер-лиги – «Челси».
По данным журналиста Аарона Рамиро, «синие» уже контактировали с представителями Хусанова на предмет потенциального трансфера в летнее окно.
Пока узбекский легионер остается лишь одним из потенциальных вариантов усиления обороны для «Челси».
Хусанов выступает за «Манчестер Сити» с января 2025 года. Его купили у «Ланса» за 40 миллионов евро.
В текущем розыгрыше АПЛ центрбек сыграл 18 поединков (1159 минут).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтых» возглавит известный итальянский специалист Андреа Мальдера
Японский «Монстр» одолел своего соотечественника единогласным решением судей