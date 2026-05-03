Челси контактирует на предмет трансфера лидера сборной Узбекистана

22-летний центрбек «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов угодил на радары другого клуба английской Премьер-лиги – «Челси».

По данным журналиста Аарона Рамиро, «синие» уже контактировали с представителями Хусанова на предмет потенциального трансфера в летнее окно.

Пока узбекский легионер остается лишь одним из потенциальных вариантов усиления обороны для «Челси».

Хусанов выступает за «Манчестер Сити» с января 2025 года. Его купили у «Ланса» за 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ центрбек сыграл 18 поединков (1159 минут).