Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко

Сын основателя Руха Григория Козловского, Святослав, отреагировал на слухи о назначении Андреа Мальдеры на должность главного тренера национальной сборной Украины, обратившись к Мирону Маркевичу.

«Мирон Богданович, плохие новости для вас – вы не главный тренер сборной Украины», – со смехом сказал Святослав.

Легендарного украинского специалиста Мирона Маркевича считали главным фаворитом на должность главного тренера национальной сборной Украины, но накануне стало известно, что коучем «сине-желтых» станет Андреа Мальдера.