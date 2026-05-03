Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Святослав продолжает «подрывать» социальные сети
Сын основателя Руха Григория Козловского, Святослав, отреагировал на слухи о назначении Андреа Мальдеры на должность главного тренера национальной сборной Украины, обратившись к Мирону Маркевичу.
«Мирон Богданович, плохие новости для вас – вы не главный тренер сборной Украины», – со смехом сказал Святослав.
Легендарного украинского специалиста Мирона Маркевича считали главным фаворитом на должность главного тренера национальной сборной Украины, но накануне стало известно, что коучем «сине-желтых» станет Андреа Мальдера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале турнира WTA 1000 в столице Испании Марта в двух сетах одолела россиянку
Медали близко
ЗАВЖДИ, коли поставало питання тренерів хоч для збірної, хоч для Динамо, то завжди неодмінно зʼявлялася на небосхилі трійця: Маркевич-Григорчук-Вернидуб, а тут якось самого старого у фаворити визначили А що ж сталося, чому інших відкинули?