  4. Журналист: «В контракт Мальдеры нужно прописать изучение украинского языка»
Журналист: «В контракт Мальдеры нужно прописать изучение украинского языка»

Роман Бебех требует от нового тренера сборной Украины изучения языка

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

У журналиста Романа Бебеха есть несколько пожеланий к работе Андреа Мальдеры, если итальянца назначат главным тренером сборной Украины.

«Важно, кто войдет в его тренерский штаб. Там должны обязательно быть авторитетные украинцы. Говорят, игроки сборной будут очень рады снова работать с Андреа.

После работы в Украине Мальдера набил себе тату с нашим гербом. Убежден, что в контракт следует прописать обязательное изучение украинского языка. И это должна быть принципиальная позиция. Мальдера и ко должны работать в Украине, а не иногда приезжать на большие матчи. Главный тренер сборной – это важная политическая фигура», – написал Роман Бебех.

Главным конкурентом Мальдеры считается экс-рулевой сборной Украины Мирон Маркевич. Прошлый наставник Сергей Ребров руководил главной командой страны из Испании.

Роман Бебех Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Сергей Ребров Мирон Маркевич
Комментарии 3
Цікаво в контракті Анчелотті теж прописана умова знати португальську?
Або вчитель фізкультури італієць, який тренував збірну Фінляндії теж фінську вчив.?
Придурок.  В контракт журналіста обов'язково потрібно включати наявність мізків. Ще Турана застав мову вчити...
А в вишиванці йому не треба буде ходити? Навіщо щось вигадувати?. Показником роботи має бути лише результат і нічого більше.
