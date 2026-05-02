Журналист: «В контракт Мальдеры нужно прописать изучение украинского языка»

У журналиста Романа Бебеха есть несколько пожеланий к работе Андреа Мальдеры, если итальянца назначат главным тренером сборной Украины.

«Важно, кто войдет в его тренерский штаб. Там должны обязательно быть авторитетные украинцы. Говорят, игроки сборной будут очень рады снова работать с Андреа.

После работы в Украине Мальдера набил себе тату с нашим гербом. Убежден, что в контракт следует прописать обязательное изучение украинского языка. И это должна быть принципиальная позиция. Мальдера и ко должны работать в Украине, а не иногда приезжать на большие матчи. Главный тренер сборной – это важная политическая фигура», – написал Роман Бебех.

Главным конкурентом Мальдеры считается экс-рулевой сборной Украины Мирон Маркевич. Прошлый наставник Сергей Ребров руководил главной командой страны из Испании.