Журналист: «В контракт Мальдеры нужно прописать изучение украинского языка»
Роман Бебех требует от нового тренера сборной Украины изучения языка
У журналиста Романа Бебеха есть несколько пожеланий к работе Андреа Мальдеры, если итальянца назначат главным тренером сборной Украины.
«Важно, кто войдет в его тренерский штаб. Там должны обязательно быть авторитетные украинцы. Говорят, игроки сборной будут очень рады снова работать с Андреа.
После работы в Украине Мальдера набил себе тату с нашим гербом. Убежден, что в контракт следует прописать обязательное изучение украинского языка. И это должна быть принципиальная позиция. Мальдера и ко должны работать в Украине, а не иногда приезжать на большие матчи. Главный тренер сборной – это важная политическая фигура», – написал Роман Бебех.
Главным конкурентом Мальдеры считается экс-рулевой сборной Украины Мирон Маркевич. Прошлый наставник Сергей Ребров руководил главной командой страны из Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Або вчитель фізкультури італієць, який тренував збірну Фінляндії теж фінську вчив.?