Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч УПЛ между Оболонью и Кудровкой
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 11:13 | Обновлено 03 мая 2026, 11:45
43
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ между Оболонью и Кудровкой

Поединок стартует 3 мая в 13:00 по киевскому времени

03 мая 2026, 11:13 | Обновлено 03 мая 2026, 11:45
43
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ между Оболонью и Кудровкой
ФК Оболонь

3 мая состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Кудровкой».

Поединок пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Оболонь» располагается на 12-м месте турнирной таблицы, в активе «пивоваров» 23 набранных очка. «Кудровка» с 21 очком располагается на 13-й позиции.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.20 для Оболони и 3.40 для Кудровки. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Ворскла – Левый Берег, Черноморец – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE
Оболонь – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кудровка где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лилль готов перехватить вундеркинда Фламенго у Шахтера – за 10 млн евро
Футбол | 03 мая 2026, 10:15 1
Лилль готов перехватить вундеркинда Фламенго у Шахтера – за 10 млн евро
Лилль готов перехватить вундеркинда Фламенго у Шахтера – за 10 млн евро

Райан Роберту пользуется спросом на европейском футбольном рынке

Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 02 мая 2026, 12:40 4
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход

Поляк близок к продолжению карьеры в Турине

Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 08:11
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Футбол | 02.05.2026, 16:00
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Футбол | 03.05.2026, 07:52
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 4
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 26
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем