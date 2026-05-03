Шахтер не проигрывает Динамо в УПЛ 8 матчей подряд. Было ли такое раньше?
Вспомним самые длинные беспроигрышные серии в Классическом дерби в чемпионате Украины
Донецкий Шахтер не проигрывает Динамо в УПЛ уже в 8 матчах подряд.
Последний раз Динамо побеждало Шахтер в УПЛ еще 17 апреля 2021 года. Тогда киевляне одержали победу со счетом 1:0.
Беспроигрышная серия Шахтера в матчах против Динамо в УПЛ (8)
- 02.11.2025: Шахтер – Динамо – 3:1
- 27.04.2025: Шахтер – Динамо – 2:2
- 27.10.2024: Динамо – Шахтер – 1:1
- 11.05.2024: Шахтер – Динамо – 1:0
- 03.11.2023: Динамо – Шахтер – 0:1
- 22.04.2023: Динамо – Шахтер – 1:1
- 16.10.2022: Шахтер – Динамо – 3:1
- 03.10.2021: Динамо – Шахтер – 0:0
Эта беспроигрышная серия горняков является повторением второй самой длинной в истории дерби в УПЛ (также Шахтер).
Зато рекорд принадлежит киевскому Динамо, которое в период с 1994 по 2000 годы не потерпело ни одного поражения от Шахтера в 13 матчах чемпионата Украины подряд.
Самые длинные беспроигрышные серии в Классическом дерби в УПЛ
- 13 – Динамо (1994-2000)
- 8 – Шахтер (2018-2020)
- 8 – Шахтер (с 2021 года)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
