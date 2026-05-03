Громкая сенсация. Галатасарай опозорился в лиге, у Фенербахче есть надежда
Состоялись 2 матча чемпионата Турции
В субботу, 2 мая 2026 года, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Турции.
В Суперлиге в этот день было сыграно 3 поединка.
Галатасарай на выезде сенсационно проиграл Самсунспору, подарив надежду на чемпионство Фенербахче, который, в свою очередь, с хет-триком Андерсона Талиски обыграл Истанбул Башакшехир. Дистанция между командами сократилась до 4 очков
Суперлига 2025/26. 32-й тур, 2 мая
Самсунспор – Галатасарай – 4:1
Голы: Мариус, 22, 71, Ндиайе, 57, 82 – Акгюн, 9
Удаление: Гювенч, 63
Фенербахче – Истанбул Башакшехир – 3:1
Голы: Андерсон Талиска, 28, 57, 72 – Харит, 36
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|32
|23
|5
|4
|73 - 27
|09.05.26 20:00 Галатасарай - Антальяспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай
|74
|2
|Фенербахче
|32
|20
|10
|2
|71 - 34
|09.05.26 20:00 Коньяспор - Фенербахче02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ
|70
|3
|Трабзонспор
|32
|19
|9
|4
|59 - 35
|09.05.26 20:00 Бешикташ - Трабзонспор02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай
|66
|4
|Бешикташ
|32
|17
|8
|7
|56 - 36
|09.05.26 20:00 Бешикташ - Трабзонспор01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ
|59
|5
|Гёзтепе
|32
|13
|13
|6
|40 - 28
|09.05.26 20:00 Гёзтепе - Газиантеп02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай
|52
|6
|Истанбул Башакшехир
|32
|14
|9
|9
|53 - 34
|09.05.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Самсунспор02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир
|51
|7
|Самсунспор
|32
|12
|12
|8
|43 - 42
|09.05.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Самсунспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор
|48
|8
|Ризеспор
|32
|10
|10
|12
|44 - 46
|09.05.26 20:00 Эюпспор - Ризеспор01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор
|40
|9
|Коньяспор
|32
|10
|10
|12
|42 - 45
|09.05.26 20:00 Коньяспор - Фенербахче01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор
|40
|10
|Газиантеп
|32
|9
|10
|13
|41 - 54
|09.05.26 20:00 Гёзтепе - Газиантеп01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор
|37
|11
|Коджаелиспор
|31
|9
|9
|13
|25 - 35
|03.05.26 20:00 Касымпаша - Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор
|36
|12
|Аланьяспор
|31
|6
|15
|10
|37 - 38
|03.05.26 20:00 Антальяспор - Аланьяспор27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор
|33
|13
|Касымпаша
|31
|7
|10
|14
|29 - 45
|03.05.26 20:00 Касымпаша - Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша
|31
|14
|Антальяспор
|31
|7
|7
|17
|30 - 51
|03.05.26 20:00 Антальяспор - Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор
|28
|15
|Генчлербирлиги
|31
|7
|7
|17
|30 - 44
|03.05.26 20:00 Карагюмрюк - Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги
|28
|16
|Эюпспор
|31
|7
|7
|17
|25 - 44
|03.05.26 20:00 Кайсериспор - Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор
|28
|17
|Кайсериспор
|31
|5
|11
|15
|23 - 57
|03.05.26 20:00 Кайсериспор - Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк
|26
|18
|Карагюмрюк
|31
|5
|6
|20
|27 - 53
|03.05.26 20:00 Карагюмрюк - Генчлербирлиги27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк
|21
