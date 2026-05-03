Громкая сенсация. Галатасарай опозорился в лиге, у Фенербахче есть надежда

03 мая 2026, 02:22
Состоялись 2 матча чемпионата Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 мая 2026 года, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Турции.

В Суперлиге в этот день было сыграно 3 поединка.

Галатасарай на выезде сенсационно проиграл Самсунспору, подарив надежду на чемпионство Фенербахче, который, в свою очередь, с хет-триком Андерсона Талиски обыграл Истанбул Башакшехир. Дистанция между командами сократилась до 4 очков

Суперлига 2025/26. 32-й тур, 2 мая

Самсунспор – Галатасарай – 4:1
Голы: Мариус, 22, 71, Ндиайе, 57, 82 – Акгюн, 9
Удаление: Гювенч, 63

Фенербахче – Истанбул Башакшехир – 3:1
Голы: Андерсон Талиска, 28, 57, 72 – Харит, 36

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 32 23 5 4 73 - 27 09.05.26 20:00 Галатасарай - Антальяспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай 74
2 Фенербахче 32 20 10 2 71 - 34 09.05.26 20:00 Коньяспор - Фенербахче02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ 70
3 Трабзонспор 32 19 9 4 59 - 35 09.05.26 20:00 Бешикташ - Трабзонспор02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай 66
4 Бешикташ 32 17 8 7 56 - 36 09.05.26 20:00 Бешикташ - Трабзонспор01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ 59
5 Гёзтепе 32 13 13 6 40 - 28 09.05.26 20:00 Гёзтепе - Газиантеп02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай 52
6 Истанбул Башакшехир 32 14 9 9 53 - 34 09.05.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Самсунспор02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир 51
7 Самсунспор 32 12 12 8 43 - 42 09.05.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Самсунспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор 48
8 Ризеспор 32 10 10 12 44 - 46 09.05.26 20:00 Эюпспор - Ризеспор01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор 40
9 Коньяспор 32 10 10 12 42 - 45 09.05.26 20:00 Коньяспор - Фенербахче01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор 40
10 Газиантеп 32 9 10 13 41 - 54 09.05.26 20:00 Гёзтепе - Газиантеп01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор 37
11 Коджаелиспор 31 9 9 13 25 - 35 03.05.26 20:00 Касымпаша - Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор 36
12 Аланьяспор 31 6 15 10 37 - 38 03.05.26 20:00 Антальяспор - Аланьяспор27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор 33
13 Касымпаша 31 7 10 14 29 - 45 03.05.26 20:00 Касымпаша - Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша 31
14 Антальяспор 31 7 7 17 30 - 51 03.05.26 20:00 Антальяспор - Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор 28
15 Генчлербирлиги 31 7 7 17 30 - 44 03.05.26 20:00 Карагюмрюк - Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги 28
16 Эюпспор 31 7 7 17 25 - 44 03.05.26 20:00 Кайсериспор - Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор 28
17 Кайсериспор 31 5 11 15 23 - 57 03.05.26 20:00 Кайсериспор - Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк 26
18 Карагюмрюк 31 5 6 20 27 - 53 03.05.26 20:00 Карагюмрюк - Генчлербирлиги27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк 21
Полная таблица

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Шериф Ндиайе (Самсунспор).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Муандилмаджи (Самсунспор), асcист Ялчын Каян.
63’
Гюнай Гювенч (Галатасарай) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Шериф Ндиайе (Самсунспор), асcист Мариус Муандилмаджи.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Муандилмаджи (Самсунспор), асcист Ялчын Каян.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Галатасарай), асcист Виктор Осимхен.
