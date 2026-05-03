Чемпионат Нидерландов
Аякс
02.05.2026 21:00 – FT 2 : 2
ПСВ Эйндховен
Нидерланды
03 мая 2026, 01:01 | Обновлено 03 мая 2026, 01:57
ВИДЕО. Аякс и ПСВ выдали яркий матч в чемпионате Нидерландов

Команды расписали результативную ничью – 2:2

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

В субботу, 2 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «ПСВ».

Поединок проходил на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме.

Команды выдали яркий матч на четыре мяча: команда из Эйндховена вышла вперед на первой минуте, а завершилось все мячом Мики Годста в компенсированное время, который принес ничью «Аяксу».

«Аякс» с «55 очками расположился на четвертом месте. «ПСВ» несколькими турами ранее гарантировал себе титул: команда идет первой с 78 пунктами.

Чемпионат Нидерландов. 32-й тур

Аякс – ПСВ – 2:2

Голы: Гааи, 11, Годтс, 90+2 – Пепи, 1, Боаду, 78

Видео голов и обзор матча:

Гронинген – Эксельор – 2:3

Голы: де Йонге, 3, Таха, 47 – Виделл, 40, Сансес Фернандес, 65, де Регт, 90

НЕК – Телстар – 1:1

Голы: Чери, 85 – ван Дьюн, 32

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 32 25 3 4 92 - 43 10.05.26 17:45 Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен 78
2 Фейеноорд 31 17 7 7 65 - 42 03.05.26 15:30 Фортуна Ситтард - Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор 58
3 НЕК Неймеген 32 15 11 6 74 - 50 10.05.26 17:45 Гронинген - НЕК Неймеген02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен 56
4 Аякс 32 14 13 5 61 - 39 10.05.26 17:45 Аякс - Утрехт02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс 55
5 Твенте 31 14 12 5 52 - 33 03.05.26 17:45 АЗ Алкмаар - Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт 54
6 АЗ Алкмаар 31 14 7 10 52 - 45 03.05.26 17:45 АЗ Алкмаар - Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес 49
7 Херенвен 31 13 8 10 55 - 51 03.05.26 13:15 Волендам - Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар 47
8 Утрехт 32 13 8 11 51 - 41 10.05.26 17:45 Аякс - Утрехт02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс 47
9 Спарта Роттердам 31 12 6 13 36 - 53 03.05.26 17:45 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам 42
10 Гронинген 32 12 6 14 45 - 43 10.05.26 17:45 Гронинген - НЕК Неймеген02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар 42
11 Гоу Эхед Иглс 31 8 13 10 50 - 45 03.05.26 17:45 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда 37
12 Фортуна Ситтард 31 10 6 15 45 - 57 03.05.26 15:30 Фортуна Ситтард - Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард 36
13 Зволле 31 8 10 13 41 - 66 03.05.26 15:30 Зволле - Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген 34
14 Эксельсиор 32 9 7 16 39 - 53 10.05.26 17:45 Эксельсиор - Волендам02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор 34
15 Волендам 31 8 7 16 33 - 50 03.05.26 13:15 Волендам - Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард 31
16 Телстар 32 7 10 15 44 - 54 10.05.26 17:45 Телстар - Хераклес02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен 31
17 НАК Бреда 32 5 10 17 30 - 55 10.05.26 17:45 НАК Бреда - Херенвен02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда 25
18 Хераклес 31 5 4 22 34 - 79 03.05.26 15:30 Зволле - Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес 19
Полная таблица

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Мика Годтс (Аякс).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Мирон Боадю (ПСВ Эйндховен).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Гоэи (Аякс), асcист Мика Годтс.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен), асcист Ярек Гасёровский.
