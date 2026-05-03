ВИДЕО. Аякс и ПСВ выдали яркий матч в чемпионате Нидерландов

В субботу, 2 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «ПСВ».

Поединок проходил на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме.

Команды выдали яркий матч на четыре мяча: команда из Эйндховена вышла вперед на первой минуте, а завершилось все мячом Мики Годста в компенсированное время, который принес ничью «Аяксу».

«Аякс» с «55 очками расположился на четвертом месте. «ПСВ» несколькими турами ранее гарантировал себе титул: команда идет первой с 78 пунктами.

Чемпионат Нидерландов. 32-й тур

Аякс – ПСВ – 2:2

Голы: Гааи, 11, Годтс, 90+2 – Пепи, 1, Боаду, 78

Гронинген – Эксельор – 2:3

Голы: де Йонге, 3, Таха, 47 – Виделл, 40, Сансес Фернандес, 65, де Регт, 90

НЕК – Телстар – 1:1

Голы: Чери, 85 – ван Дьюн, 32