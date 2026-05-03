ВИДЕО. Аякс и ПСВ выдали яркий матч в чемпионате Нидерландов
Команды расписали результативную ничью – 2:2
В субботу, 2 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «ПСВ».
Поединок проходил на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме.
Команды выдали яркий матч на четыре мяча: команда из Эйндховена вышла вперед на первой минуте, а завершилось все мячом Мики Годста в компенсированное время, который принес ничью «Аяксу».
«Аякс» с «55 очками расположился на четвертом месте. «ПСВ» несколькими турами ранее гарантировал себе титул: команда идет первой с 78 пунктами.
Чемпионат Нидерландов. 32-й тур
Аякс – ПСВ – 2:2
Голы: Гааи, 11, Годтс, 90+2 – Пепи, 1, Боаду, 78
Видео голов и обзор матча:
Гронинген – Эксельор – 2:3
Голы: де Йонге, 3, Таха, 47 – Виделл, 40, Сансес Фернандес, 65, де Регт, 90
НЕК – Телстар – 1:1
Голы: Чери, 85 – ван Дьюн, 32
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|32
|25
|3
|4
|92 - 43
|10.05.26 17:45 Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен
|78
|2
|Фейеноорд
|31
|17
|7
|7
|65 - 42
|03.05.26 15:30 Фортуна Ситтард - Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор
|58
|3
|НЕК Неймеген
|32
|15
|11
|6
|74 - 50
|10.05.26 17:45 Гронинген - НЕК Неймеген02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен
|56
|4
|Аякс
|32
|14
|13
|5
|61 - 39
|10.05.26 17:45 Аякс - Утрехт02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс
|55
|5
|Твенте
|31
|14
|12
|5
|52 - 33
|03.05.26 17:45 АЗ Алкмаар - Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт
|54
|6
|АЗ Алкмаар
|31
|14
|7
|10
|52 - 45
|03.05.26 17:45 АЗ Алкмаар - Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес
|49
|7
|Херенвен
|31
|13
|8
|10
|55 - 51
|03.05.26 13:15 Волендам - Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар
|47
|8
|Утрехт
|32
|13
|8
|11
|51 - 41
|10.05.26 17:45 Аякс - Утрехт02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс
|47
|9
|Спарта Роттердам
|31
|12
|6
|13
|36 - 53
|03.05.26 17:45 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам
|42
|10
|Гронинген
|32
|12
|6
|14
|45 - 43
|10.05.26 17:45 Гронинген - НЕК Неймеген02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар
|42
|11
|Гоу Эхед Иглс
|31
|8
|13
|10
|50 - 45
|03.05.26 17:45 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда
|37
|12
|Фортуна Ситтард
|31
|10
|6
|15
|45 - 57
|03.05.26 15:30 Фортуна Ситтард - Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард
|36
|13
|Зволле
|31
|8
|10
|13
|41 - 66
|03.05.26 15:30 Зволле - Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген
|34
|14
|Эксельсиор
|32
|9
|7
|16
|39 - 53
|10.05.26 17:45 Эксельсиор - Волендам02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор
|34
|15
|Волендам
|31
|8
|7
|16
|33 - 50
|03.05.26 13:15 Волендам - Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард
|31
|16
|Телстар
|32
|7
|10
|15
|44 - 54
|10.05.26 17:45 Телстар - Хераклес02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен
|31
|17
|НАК Бреда
|32
|5
|10
|17
|30 - 55
|10.05.26 17:45 НАК Бреда - Херенвен02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда
|25
|18
|Хераклес
|31
|5
|4
|22
|34 - 79
|03.05.26 15:30 Зволле - Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес
|19
