02 мая 2026, 23:59 | Обновлено 03 мая 2026, 00:02
Ницца больно ударила по чемпионским амбициям Ланса

«Ницца» и «Ланс» до последнего держали болельщиков в напряжении

Соперники по 32-му туру Лиги 1, «Ницца» и «Ланс», решают различные задачи в сезоне. Первые давно не могут победить и рискуют свалиться на стыковое место, вторые же ведут борьбу за титул с «ПСЖ».

Гостевая команда в субботу доминировала на поле и позволила сопернику лишь раз за почти всю игру пробить по воротам, когда на 17-й минуте Джума Ба ударом головой заставил голкипера демонстрировать мастерство. Удивительно, но «Ланс» не имел реальных шансов в первом часу игры. На 61-й минуте после углового у своих ворот фаворит разогнал контратаку, и с передачи Флорьяна Товена забил Аллан Сен-Максимен (0:1). Товен также стрелял из-за штрафной (парировано), а Сен-Максимен головой направил мяч рядом с каркасом. На 81-й минуте «Ланс» остался вдесятером, когда Сауд Абдулхамид лишил соперника голевого момента. Со штрафного Софьян Диоп пробил в стенку, а Али Абди добавил мяч в сетку – 1:1.

«Лансу» остается провести три матча, отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет шесть очков. «Ницца» в шести баллах над «Осером», идущим 16-м.

Лига 1. 32-й тур, 2 мая.

«Ницца» – «Ланс» – 1:1

Голы: Абди, 84 – Сен-Максимен, 61.

Удаление: Абдулхамид, 82 («Ланс»).

Фотографии матча.

