ВИДЕО. Камбэк с 0:3 за 30 минут. Ланс выдал безумный матч с шестью голами

Вечером 24 апреля матчем между «Брестом» и «Лансом» был открыт 31-й тур французской Лиги 1.

Команды на арене «Стад Франсис-Ле Бле» в Бресте показали яркий футбол с большим количеством голов.

«Брест» в роли хозяев уже в первом тайме взял игру в свои руки: быстрый гол и реализация моментов привели к трем забитым мячам.

Гости уже могли готовиться к отъезду домой, однако «Ланс» был настроен решительно.

«Кроваво-золотые», начиная с 60-й минуты, устроили безумный камбэк. Гости сумели забить три мяча и спастись от поражения – 3:3.

Лига 1. 31-й тур, 24 апреля

«Брест» – «Ланс» – 3:3

Голы: Гиндо, 7, Тузар, 24, Эбимбе, 42 – Товен, 60, Сима, 64, Сен-Максимен, 90+4

