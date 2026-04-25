Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Камбэк с 0:3 за 30 минут. Ланс выдал безумный матч с шестью голами
25 апреля 2026, 12:55 |
ВИДЕО. Камбэк с 0:3 за 30 минут. Ланс выдал безумный матч с шестью голами

«Кроваво-золотые» чуть не опозорились против «Бреста»

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 апреля матчем между «Брестом» и «Лансом» был открыт 31-й тур французской Лиги 1.

Команды на арене «Стад Франсис-Ле Бле» в Бресте показали яркий футбол с большим количеством голов.

«Брест» в роли хозяев уже в первом тайме взял игру в свои руки: быстрый гол и реализация моментов привели к трем забитым мячам.

Гости уже могли готовиться к отъезду домой, однако «Ланс» был настроен решительно.

«Кроваво-золотые», начиная с 60-й минуты, устроили безумный камбэк. Гости сумели забить три мяча и спастись от поражения – 3:3.

Лига 1. 31-й тур, 24 апреля

«Брест» – «Ланс» – 3:3

Голы: Гиндо, 7, Тузар, 24, Эбимбе, 42 – Товен, 60, Сима, 64, Сен-Максимен, 90+4

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Аллан Сен-Максимен (Ланс), асcист Mamadou Sangare.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Ланс), асcист Сауд Абдулхамид.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Ланс).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Жуниор Эбимбе (Брест), асcист Людовик Ажорк.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Люка Тусар (Брест), асcист Дауда Гиндо.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Дауда Гиндо (Брест), асcист Жорис Шотар.
Ланс чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Брест (Франция) видео голов и обзор Флориан Товен Аллан Сен-Максимен Абдалла Сима Люка Тузар
