2 мая в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Брайтон».

Игра прошла на «Сэнт-Джеймс Парк» в Ньюкасле и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

До этого матча подопечные Эдди Хау проиграли 5 поединков подряд.

Английская Премьер-лига. 35-й тур, 2 мая

Ньюкасл – Брайтон – 3:1

Голы: Осулa, 12; Берн, 24, Барнс, 90+5 – Хиншелвуд, 61

Видеообзор матча

Турнирная таблица