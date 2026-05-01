В субботу, 2 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ньюкасл

Далеко не самые лучшие результаты в текущем сезоне демонстрирует коллектив Эдди Гау. После 34 туров Премьер-лиги на балансе «сорок» есть только 42 балла, благодаря которым клуб и находится на 14 месте турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-6 за 4 игры до завершения чемпионата «Ньюкасл» отделяет 8 зачетных пунктов. В национальном кубке «сороки» обыграли «Борнмут» и «Астон Виллу», но на стадии 1/8 финала со счетом 1:3 проиграли «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала после разгромной победы над «Карабахом» (9:3 по сумме 2-х матчей) в 1/16 турнира. Однако там «Ньюкасл» почти с таким же счетом (8:3) проиграл «Барселоне».

Брайтон

После сложного периода в декабре-феврале чайкам удалось вернуться на победный темп и даже включиться в борьбу за еврокубки. В общем, за 34 игры чемпионата Англии «Брайтон» завоевал 50 очков, благодаря которым пока и находится на 6-й позиции общего зачета. Однако расстояние от конкурентов небольшое – даже от 12-го места клуб отделяет всего 4 балла.

В Кубке Англии коллектив смог переиграть «Манчестер Юнайтед», однако на стадии 1/16 финала уступил «Ливерпулю» со счетом 3:0.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Брайтон». На балансе «чаек» есть 3 победы, а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

«Ньюкасл» проиграл в каждом из 5 предыдущих матчей.

«Брайтон» в свою очередь победил в 6/8 последних играх.

За последние 20 матчей «Ньюкасл» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

За 9 прошлых домашних игр «Ньюкасл» одержал всего 2 победы.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.58 по линии БК betking.