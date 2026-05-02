  4. У Степанова худшая оценка в составе Утрехта
02 мая 2026, 23:13
У Степанова худшая оценка в составе Утрехта

Артем Степанов провел 13-й матч в чемпионате Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В субботу форвард «Утрехта» Артем Степанов провел 13-й матч в чемпионате Нидерландов. 18-летний украинец попал в стартовый состав домашнего поединка против «НАК Бреды» (2:0), но провел на поле только полтора тайма и был заменен.

У Степанова было два шанса увеличить свой бомбардирский счет, но в целом эту встречу ему нельзя занести в актив. Эксперты SofaScore поставили нападающему оценку 6.0, это худший покахатель в составе «Утрехта».

В 13 матчах чемпионата Нидерландов украинец забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Следующий сезон он также проведет в «Утрехте».

Руслан Полищук
