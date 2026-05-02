Степанов снова без гола. Утрехт вырвал победу после замены украинца
Артем не может забить в третьем матче подряд
2 мая «Утрехт» одержал победу над клубом «НАК Бреда» в 32-м туре чемпионата Нидерландов
Счет на «Стадионе Галгенвард» оставался ничейным на протяжении 86 минут, но под занавес встречи «Утрехт» вырвал победный результат – 2:0.
Помог «Утрехту» одержать победу полузащитник «НАК Бреда» Мохамед Нассох, который получил прямую красную карточку в первом тайме.
В третий раз подряд без забитого мяча остался украинский нападающий Артем Степанов, сыгравший 66 минут в матче.
На его счету 15 матчей за «Утрехт», четыре гола и одна результативная передача.
Чемпионат Нидерландов. 32-й тур, 2 мая
«Утрехт» – «НАК Бреда» – 2:0
Голы: Де Вит, 86, Блейк, 90+9
Удаление: Нассох, 35
