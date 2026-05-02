  4. Степанов снова без гола. Утрехт вырвал победу после замены украинца
02 мая 2026, 19:43 | Обновлено 02 мая 2026, 19:44
Степанов снова без гола. Утрехт вырвал победу после замены украинца

Артем не может забить в третьем матче подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая «Утрехт» одержал победу над клубом «НАК Бреда» в 32-м туре чемпионата Нидерландов

Счет на «Стадионе Галгенвард» оставался ничейным на протяжении 86 минут, но под занавес встречи «Утрехт» вырвал победный результат – 2:0.

Помог «Утрехту» одержать победу полузащитник «НАК Бреда» Мохамед Нассох, который получил прямую красную карточку в первом тайме.

В третий раз подряд без забитого мяча остался украинский нападающий Артем Степанов, сыгравший 66 минут в матче.

На его счету 15 матчей за «Утрехт», четыре гола и одна результативная передача.

Чемпионат Нидерландов. 32-й тур, 2 мая

«Утрехт» – «НАК Бреда» – 2:0

Голы: Де Вит, 86, Блейк, 90+9

Удаление: Нассох, 35

Алмере Сити обыграл Ден Босх и вышел в следующий раунд стыковых матчей
Ждите гол. Степанов выйдет в стартовом составе Утрехта
Валвейк в серии пенальти переиграл Роду
Андрей Витренко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Футбол | 01 мая 2026, 21:14 0
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги

«Барселона» забьет даже без Ямаля, а «Реал» победит и без помощи Мбаппе

Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Футбол | 02 мая 2026, 15:59 54
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19

Киевляне выиграли на своем поле и продолжают борьбу

Маркевич назвал шанс для Динамо в матче с Шахтером
Футбол | 02.05.2026, 19:18
Маркевич назвал шанс для Динамо в матче с Шахтером
Маркевич назвал шанс для Динамо в матче с Шахтером
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Хоккей | 02.05.2026, 10:30
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Популярные новости
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 16
Футбол
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 29
Футбол
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
30.04.2026, 23:53 187
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
