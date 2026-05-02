Воробей: «Игра с Динамо не будет проходной для Шахтера»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 26-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером».

– Учитывая два важных матча впереди у «Шахтера», важность ротации, на какую игру Турану стоило бы выставить более сильный состав – на «Динамо» или на «Кристал Пэлас»?

– Наверное, больше уже нужно на «Кристал Пэлас». Хотя будет сложно после 1:3, наверное, нужно все же больше сконцентрироваться на игре с «Кристал Пэлас». Хотя, каким бы ни было турнирное положение «Динамо» и «Шахтера», это всегда будут запредельные игры. Потому думаю, что проходной игры не будет. Думаю, у Турана на две игры достаточно игроков, там игроков для ротации хватает.

– Насколько тяжело будет «горнякам»? Ведь еще буквально несколько дней назад у них был сверхважный матч в Лиге конференций с «Кристал Пэлас».

– Здесь тяжело будет прежде всего в логистике. Очень трудно постоянно быть в разъездах, а ведь надо еще восстанавливаться, при этом еще и тренировку проводить. Главное здесь – чтобы основные игроки восстановились на эту игру. Логистика, конечно, это большой минус. Сыграл игру – сразу в автобус, сразу переезды. Игрок должен отдохнуть, а не слоняться поездами, автобусами и самолетами.

Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет завтра, 3 мая. Начало – в 18.00.