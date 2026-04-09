Легенда Шахтера – о матче против АЗ: «Они просто отскочили»

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей поделился своими мыслями о матче «горняков» против АЗ.

«Шахтер вроде бы и фаворит в противостоянии с АЗ, если говорить о двухматчевой дуэли, но… Победы в последнее время даются донецкой команде с трудом, и это меня немного беспокоит. Не забываем, что проблемы с логистикой никуда не делись. Да, из Львова в Краков не так уж и далеко, но дорога на автобусе изматывает, а календарь в конце сезона насыщенный.

Не очень стабилен весной и АЗ: то разгромят чешскую «Спарту» на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций (4:0), то на внутренней арене проигрывают середняку с разницей в три гола [0:3, поражение в 28-м туре Эредивизи от «Гронингена»].

Все же считаю, что пара «Шахтер» – АЗ очень равная, шансы выглядят 50 на 50.

Даже не хочется вспоминать второй матч между «Шахтером» и «Лехом», если честно... Отскочили. Удача тогда была на стороне «горняков», слабая игра была в исполнении донецкой команды. Очень надеюсь, что правильные выводы были сделаны, и Туран дал по шее виновным в поражении от Леха. Тренер должен был достучаться до сознания игроков, что нельзя так эгоистично играть, а не командно. Надеюсь, что все свои личные амбиции бразильцы «Шахтера» умерили. Они должны понимать, что только классная и слаженная командная игра, а не индивидуальная, принесет нужный результат

На мой взгляд, реальная потеря только одна — Марлон Гомес. Травма бразильца — это действительно проблема, а остальных игроков можно адекватно заменить. Он действительно ключевой игрок в центре поля для «Шахтера», если говорить о построении атак и атакующей игре. Бразилец – опорник, но креативный опорник, а его партнеры-конкуренты по позиции – Очеретько и Назарина – это больше оборона», – сказал Воробей.