Марта Костюк – Мирра Андреева. Финал WTA 1000 в Мадриде. Видеообзор матча

2 мая украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Мирру Андрееву и завоевала трофей турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Финальный поединок тысячника завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Марты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк выиграла крупнейший титул в карьере и третий на уровне Тура, в частности второй подряд – двумя неделями ранее она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Руане.

С понедельника Костюк поднимется на 15-е место в мировом рейтинге, обновив личный рекорд.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал

🏳️ Мирра Андреева [9] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 5:7

Видеообзор матча