Марта Костюк – Мирра Андреева. Финал WTA 1000 в Мадриде. Видеообзор матча
2 мая украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Мирру Андрееву и завоевала трофей турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
Финальный поединок тысячника завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Марты.
Костюк выиграла крупнейший титул в карьере и третий на уровне Тура, в частности второй подряд – двумя неделями ранее она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Руане.
С понедельника Костюк поднимется на 15-е место в мировом рейтинге, обновив личный рекорд.
🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал
🏳️ Мирра Андреева [9] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 5:7
