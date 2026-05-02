  4. Марта Костюк – Мирра Андреева. Финал WTA 1000 в Мадриде. Видеообзор матча
02 мая 2026, 20:58 | Обновлено 03 мая 2026, 11:19
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 1000 в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 мая украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Мирру Андрееву и завоевала трофей турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Финальный поединок тысячника завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Марты.

Костюк выиграла крупнейший титул в карьере и третий на уровне Тура, в частности второй подряд – двумя неделями ранее она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Руане.

С понедельника Костюк поднимется на 15-е место в мировом рейтинге, обновив личный рекорд.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал

🏳️ Мирра Андреева [9] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 5:7

Видеообзор матча

