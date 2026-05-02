Домчак высказался о пенальти и трансфере в зарубежный клуб

В матче УПЛ между Карпатами и ЛНЗ (0:0) молодой вратарь львовской команды Назар Домчак отразил пенальти – это четвертый кряду 11-метровый, который отбил кипер.

Слухи связывают 19-летнего игрока с трансфером в зарубежный клуб.

«Было бы лучше, если бы выиграли, но я делаю свою работу. Не обращаю внимание на количество подряд отбитых пенальти. Я знал, куда будет бить Микитишин. Пенальти – это эмоциональная битва, и кто лучше, тот и победил».

«Фанаты скандируют мою фамилию? Это приятно. У нас невероятные болельщики. Слухи о трансфере? Я не читаю все это. Будет конкретика, тогда и поговорим. Писать могут много, а толку – мало», – сказал Домчак.

Карпаты не пропускают в семи кряду матчах УПЛ.