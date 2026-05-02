Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич накануне «Классического» оценил шансы киевского «Динамо» попасть в тройку призеров по итогам текущего чемпионата УПЛ.

«Может ли «Динамо» догнать «ЛНЗ» и «Полесье»? Да, время еще есть, можно догнать соперников. Но точно не с такой игрой, как против «Кривбасса» (6:5) в прошлом туре – это какая-то комедия, честно говоря», – сказал Маркевич.

Ранее экс-глава сборной Украины и львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился ожиданиями от главного матча выходных – «Динамо» против «Шахтера».