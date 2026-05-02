Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Украина. Премьер лига
02 мая 2026, 23:22 |
748
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»

Известный тренер оценил шансы «Динамо» попасть в тройку призеров

02 мая 2026, 23:22 |
748
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич накануне «Классического» оценил шансы киевского «Динамо» попасть в тройку призеров по итогам текущего чемпионата УПЛ.

«Может ли «Динамо» догнать «ЛНЗ» и «Полесье»? Да, время еще есть, можно догнать соперников. Но точно не с такой игрой, как против «Кривбасса» (6:5) в прошлом туре – это какая-то комедия, честно говоря», – сказал Маркевич.

Ранее экс-глава сборной Украины и львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился ожиданиями от главного матча выходных – «Динамо» против «Шахтера».

По теме:
Воробей: «Это лучший нападающий Шахтера»
Воробей: «Игра с Динамо не будет проходной для Шахтера»
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Мирон Маркевич Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Теннис | 02 мая 2026, 19:31 117
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!

В финале турнира WTA 1000 в столице Испании Марта в двух сетах одолела россиянку

Игорь Суркис отметил особую дату
Футбол | 02 мая 2026, 22:22 0
Игорь Суркис отметил особую дату
Игорь Суркис отметил особую дату

Президент клуба поздравил с 40-летием второй победы клуба в Кубке кубков УЕФА

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 02.05.2026, 12:40
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ
Футбол | 02.05.2026, 20:04
Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ
Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 3
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 16
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 16
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 43
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем