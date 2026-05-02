Малой кровью. Атлетико резервным составом обыграл Валенсию

В субботу, 2 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Валенсия» и «Атлетико».

Матч прошел на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершился победой гостей со счётом 2:0.

«Атлетико» вышел на этот матч составом из резервистов, большинство из которых были абсолютными дебютантами из команды В. Оба гола в составе «матрасников» в этом матче забили именно игроки «Атлетико» В.

Такое решение Диего Симеоне, очевидно, призвано сберечь силы основных игроков перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала». Первая встреча команд в Лиге чемпионов завершилась вничью 1:1, а вторая игра пройдет уже 5 мая.

Ла Лига 2025/26. 34-й тур, 2 мая

Валенсия – Атлетико – 0:2

Голы: Луке, 74, Кубо, 82

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

