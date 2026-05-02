«Это же просто». Аллегри сравнил матчи ПСЖ – Бавария и Милан – Ювентус

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри считает, что причиной результата 5:4 в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» стало мастерство футболистов. В то же время его команда с «Ювентусом» выдала нулевую ничью.

«Это же просто. В Лега Про мяч остаётся в игре 20 секунд, в Серии B – 40 секунд, в Серии А – полторы минуты. В матче «ПСЖ» – «Бавария», возможно, даже 3 минуты: чем дольше мяч находится в игре, тем больше футбола».

Если «Милан» с «Ювентусом» в который раз выдали «низовой» матч и сыграли 0:0, то в Париже команды провели один из лучших поединков в сезоне, забив на двоих девять мячей.