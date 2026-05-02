Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Миколенко продолжит карьеру
Украинский защитник продолжить выступать в составе «Эвертона»
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко продолжит контракт с английским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в ближайшие дни соглашение между «ирисками» и 26-летним футболистом буде продлено. Действующий контракт истекает по окончанию текущего сезона.
В текущем сезоне на счету Виталия Миколенко 32 матча на клубном уроне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одной голевой передачей. Цвета «ирисок» фулбек защищает с зимы 2022 года.
Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» продлил контракт с ключевым защитником.
🚨🇺🇦 Vitalij Mykolenko, on the verge of extending his contract at Everton with next steps to follow soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026
Mykolenko to stay and be part of the #EFC project. pic.twitter.com/68jSy36xuE
