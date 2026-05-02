Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Миколенко продолжит карьеру

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко продолжит контракт с английским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшие дни соглашение между «ирисками» и 26-летним футболистом буде продлено. Действующий контракт истекает по окончанию текущего сезона.

В текущем сезоне на счету Виталия Миколенко 32 матча на клубном уроне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одной голевой передачей. Цвета «ирисок» фулбек защищает с зимы 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» продлил контракт с ключевым защитником.