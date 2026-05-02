  4. Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Миколенко продолжит карьеру
02 мая 2026, 18:04 | Обновлено 02 мая 2026, 18:51
2689
3

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Миколенко продолжит карьеру

Украинский защитник продолжить выступать в составе «Эвертона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко продолжит контракт с английским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшие дни соглашение между «ирисками» и 26-летним футболистом буде продлено. Действующий контракт истекает по окончанию текущего сезона.

В текущем сезоне на счету Виталия Миколенко 32 матча на клубном уроне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одной голевой передачей. Цвета «ирисок» фулбек защищает с зимы 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» продлил контракт с ключевым защитником.

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
розумне рішення
Скорее всего в следующем сезоне Эвертон вылетит в Чемпионшип.
Ну не в дєрьнамо же його повертатись 😁
