  ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с ключевым защитником
23 апреля 2026, 21:16 | Обновлено 23 апреля 2026, 21:51
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с ключевым защитником

Майкл Кин получил соглашение до лета 2027 года

ФК Эвертон. Майкл Кин

«Эвертон» официально объявил о продлении контракта с английским центральным защитником Майклом Кином.

Отмечается, что новый договор между клубом и 33-летним футболистом рассчитан до июня 2027 года.

Кин провел 259 матчей за «Эвертон», перейдя из «Бернли» в июле 2017 года, из которых 223 — в Премьер-лиге, что позволяет ему занимать 14-е место в списке игроков клуба по количеству матчей за всю историю.

Он также забил 19 голов за «ирисок», а 9 из 12 матчей за сборную Англии он провел именно во время выступлений за «Эвертон».

