ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с ключевым защитником
Майкл Кин получил соглашение до лета 2027 года
«Эвертон» официально объявил о продлении контракта с английским центральным защитником Майклом Кином.
Отмечается, что новый договор между клубом и 33-летним футболистом рассчитан до июня 2027 года.
Кин провел 259 матчей за «Эвертон», перейдя из «Бернли» в июле 2017 года, из которых 223 — в Премьер-лиге, что позволяет ему занимать 14-е место в списке игроков клуба по количеству матчей за всю историю.
Он также забил 19 голов за «ирисок», а 9 из 12 матчей за сборную Англии он провел именно во время выступлений за «Эвертон».
Michael Keane will extend his time with Everton into a 10th season after signing a new one-year contract with the Club until the end of June 2027. ✍️ #EFC— Everton (@Everton) April 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
