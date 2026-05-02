Стали известны чемпионы Мастерса в Мадриде в мужском парном разряде

Финско-британский дуэт Харри Хелиеваара / Генри Паттен стали чемпионами грунтовго турнира ATP 1000 в Мадриде в мужском парном разряде.

В финальном поединке Харри и Генри переиграли аргентино-французский дуэт Гвидо Андреоцци / Мануэль Гинар за 1 час и 23 минуты – 6:3, 3:6, 10:7.

На пути к трофею теннисисты также обыграли дуэты: Алехандро Табило / Лернер Тьен, Тео Аррибаж / Альбано Оливетти, Марсело Аревало / Мате Павич, Люк Джонсон / Ян Зелиньски (RET.)

За победу на тысячнике в столице Испании теннисисты заработали €409 520.

Хелиеваара и Паттен третий раз сыграли на турнире уровня ATP 1000 и завоелвали второй трофей.

Финско-британский дуэт выиграл трофей тысячника в Париже в 2025 году.

ATP 1000 Мадрид. Пары, финал

Гвидо Андреоцци (Аргентина) / Мануэль Гинар (Франция) – Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) [3] – 3:6, 6:3, 7:10

