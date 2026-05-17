  4. Решение принято. Реал определил будущее Лунина в клубе
Решение принято. Реал определил будущее Лунина в клубе

Вратарь не впечатлил в этом сезоне, ему купят конкурента

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В «Реале» уже задумались о будущем после Тибо Куртуа. Несмотря на контракт бельгийца до лета 2027 года, мадридский клуб активно изучает варианты на позицию основного вратаря.

Как сообщает источник, руководство «сливочных» не до конца убеждено в перспективах Андрея Лунина как первого номера команды. В клубе считают, что украинец не демонстрирует уровень, необходимый для роли бесспорного преемника Куртуа.

Также не исключается уход Лунина уже в одном из ближайших трансферных окон. Украинским голкипером интересуются несколько клубов, которые готовы гарантировать ему стабильное место в основе. При этом «Реал» пообещал рассмотреть предложения, если сам футболист захочет сменить команду.

«Королевский клуб» планирует летом выйти на трансферный рынок, чтобы добавить в состав еще одного вратаря.

Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Комментарии 3
А можна встановити фільтр на sport.ua, щоб щоденно видумані Олійченком фейкові новини про Луніна не потрапляли у мою стрічку?
