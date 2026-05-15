Лунин получил предложение о переходе к 19-кратному чемпиону

Украинский вратарь Андрей Лунин может в скором времени сменить клуб и покинуть «Реал».

Как отмечает источник, президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым включил украинского голкипера в трансферный список клуба. Целью клуба является усиление позиции вратаря летом, ведь команду планирует оставить бразилец Эдерсон.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.