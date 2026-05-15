  4. Лунин получил предложение о переходе к 19-кратному чемпиону
15 мая 2026, 07:20
Лунин получил предложение о переходе к 19-кратному чемпиону

Футболист может перейти в «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин может в скором времени сменить клуб и покинуть «Реал».

Как отмечает источник, президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым включил украинского голкипера в трансферный список клуба. Целью клуба является усиление позиции вратаря летом, ведь команду планирует оставить бразилец Эдерсон.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.

Дмитро Олійченко, в мене складається таке враження, що ви на зарплаті у Луніна або його агента. Кожного тижня, ви викидаєте 2-4 новини про нього, половина з яких про те, що він незадоволений становищем та залишає "Реал", а інша - про те, що він залишається у "Реалі". 
А то сам Лунін навіть взагалі не в курсі, що він там конкурує з Куртуа і чимось там незадоволений  Він живе у Мадриді, має зарплату 4,5 мільйона євро на рік, грає кілька матчів в рік. А це, напевно, одна з найвищих зарплат у світі серед резервних голкіперів.
