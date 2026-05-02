Ждите гол. Степанов выйдет в стартовом составе Утрехта
Команда украинца сыграет против «НАК Бреда»
Молодой украинский талант Артем Степанов попал в стартовый состав «Утрехта» на матч 32-го тура чемпионата Нидерландов.
Соперником команды украинца станет клуб «НАК Бреда», который борется за выживание в лиге.
Поединок пройдёт 2 мая на арене «Галгенвард» в Утрехте. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.
В турнирной таблице «Утрехт» идет восьмым (44 очка), «НАК Бреда» – 17-й (25 очков).
На счету Степанова 13 матчей за «Утрехт», в которых он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
Стартовые составы команд на матч «Утрехт» – «НАК Бреда»
