02 мая 2026, 17:15 | Обновлено 02 мая 2026, 17:20
Ждите гол. Степанов выйдет в стартовом составе Утрехта

Команда украинца сыграет против «НАК Бреда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Молодой украинский талант Артем Степанов попал в стартовый состав «Утрехта» на матч 32-го тура чемпионата Нидерландов.

Соперником команды украинца станет клуб «НАК Бреда», который борется за выживание в лиге.

Поединок пройдёт 2 мая на арене «Галгенвард» в Утрехте. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.

В турнирной таблице «Утрехт» идет восьмым (44 очка), «НАК Бреда» – 17-й (25 очков).

На счету Степанова 13 матчей за «Утрехт», в которых он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Стартовые составы команд на матч «Утрехт» – «НАК Бреда»

Андрей Витренко
