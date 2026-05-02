ВИДЕО. Матч двух игроков. Вильярреал разгромил аутсайдера, забив 5 голов

2 мая «Вильярреал» разгромил «Леванте» в 34-м туре испанской Ла Лиги.

«Желтая субмарина» оформила победу на домашней арене «Эстадио де ла Керамика», разгромив соперника со счетом 5:1.

Героями встречи стали нападающие Жорж Микаутадзе и Николя Пепе: если Жорж оформил дубль, то Николя записал себе в актив гол и две результативные передачи.

Благодаря этой победе «Вильярреал» закрепился на третьем месте в Ла Лиге (68 очков). А вот «Леванте» ухудшил свое положение: 19-е место и шаг к вылету (33 балла).

Ла Лига. 34-й тур, 2 мая

«Вильярреал» – «Леванте» – 5:1

Голы: Микаутадзе, 38, 68, Молейро, 62, Бьюкенен, 87, Пепе, 90 – Эспи, 51