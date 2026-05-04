В Испании сообщили, что Цыганкову дали слишком суровое наказание
Речь идет о моменте с желтой карточкой для Виктора
Украинский вингер Виктор Цыганков оказался в центре судейского скандала в матче «Жироны» против «Майорки» (0:1) в рамках Ла Лиги.
В конце первого тайма украинец получил желтую карточку за якобы симуляцию после падения в штрафной площади соперника. Решение главного арбитра Хосе Луиса Мунуэра Монтера вызвало волну критики.
В частности, журналист Мигель Коста считает наказание слишком жестким.
«Это не пенальти, но желтая карточка Цыганкову – слишком суровое наказание», – отметил он.
В этом сезоне в активе Цыганкова 30 матчей, семь голов и четыре голевые передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
