  4. Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
01 мая 2026, 22:55 | Обновлено 01 мая 2026, 22:58
Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги

Первый тайм игры с Мальоркой закончился для Жироны со счетом 0:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 1 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Майорка». Матч проходит на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи».

Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В конце первой половины встречи украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков получил желтую карточку за симуляцию. Футболист самостоятельно ушел в контратаку после длинной передачи партнера и упал в штрафной площадке, но, по мнению рефери, контакта с соперником не было.

Болельщики на стадионе встретили решение арбитра бурными эмоциями и громким свистом.

Эта желтая карточка стала для Виктора уже третьей в сезоне Ла Лиги. За 2,5 сезона до этого был только один «горчичник».

Дмитрий Вус
Ну іспанські судді ще ті телепні здебільшого. Як на мене - найслабші в ТОП-5 ліг. Дуже багато безглуздих рішень.
