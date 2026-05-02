ВИДЕО. Как выглядит трофей тысячника в Мадриде, за который поборется Костюк

2 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) сыграет в финале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания) против «нейтральной» восьмой ракетки мира Мирры Андреевой.

Пресс-служба испанского столичного тысячника в социальных сетях опубликовала видео, в котором показала, как выглядит трофей соревнований.

Встреча Костюк и Андреевой начнется не ранее 18:00 по Киеву. Ранее Марта играла лишь раз против Мирры – 9 января 2026 года украинка наказала россиянку в четвертьфинале пятисотника в Брисбене.

Костюк впервые в карьере сыграет в финале соревнований категории WTA 1000. Для Марты это также будет третий финал на уровне Тура в этом сезоне.

