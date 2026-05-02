  ВИДЕО. Как выглядит трофей тысячника в Мадриде, за который поборется Костюк
02 мая 2026, 15:21
2 мая Марта встретится с Миррой Андреевой в финальном поединке турнира WTA 1000

Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) сыграет в финале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания) против «нейтральной» восьмой ракетки мира Мирры Андреевой.

Пресс-служба испанского столичного тысячника в социальных сетях опубликовала видео, в котором показала, как выглядит трофей соревнований.

Встреча Костюк и Андреевой начнется не ранее 18:00 по Киеву. Ранее Марта играла лишь раз против Мирры – 9 января 2026 года украинка наказала россиянку в четвертьфинале пятисотника в Брисбене.

Костюк впервые в карьере сыграет в финале соревнований категории WTA 1000. Для Марты это также будет третий финал на уровне Тура в этом сезоне.

По теме:
WTA 1000 в Мадриде. Костюк vs Андреева: котировки букмекеров на финал
Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Мадриде
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полуфинальное проклятие снято. Зверев вышел в финал Мастерса в Мадриде
Теннис | 01 мая 2026, 22:53 4
Полуфинальное проклятие снято. Зверев вышел в финал Мастерса в Мадриде
Полуфинальное проклятие снято. Зверев вышел в финал Мастерса в Мадриде

Немец одолел Александера Блокса в двух сетах

Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Хоккей | 02 мая 2026, 10:53 5
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея

Накануне ЧМ вспоминаем, каким был последний год, в котором команда Украины выступала в элите

УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02.05.2026, 10:19
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 02.05.2026, 10:14
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Футбол | 01.05.2026, 21:14
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Популярные новости
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 19
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 42
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 9
Футбол
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 11
Хоккей
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 2
Бокс
