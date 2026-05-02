WTA 1000 в Мадриде. Костюк vs Андреева: котировки букмекеров на финал
Марта идет андердогом, решающий поединок начнется 2 мая не ранее 18:00 по Киеву
Букмекерские конторы выставили актуальные коэффициенты на престоящий финал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), в котором 2 мая сыграют Марта Костюк (Украина, WTA 23) и Мирра Андреева (WTA 8).
Небольшой фавориткой решающего поединка считается Андреева, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.71. На успех Костюк котировки составляют 2.39.
На то, что в матче будет два сета, можно поставить по 1.58, а на три партии – 2.25. От коэффициента 1.50 минимальный тотал больше – 19.5. В обратную сторону – тотал меньше 25.5 (1.52).
Основные коэффициенты на финал WTA 1000 в Мадриде Костюк – Андреева:
- Победа Костюк – 2.39
- Победа Андреевой – 1.71
- Тотал сетов больше 2.5 – 2.25
- Тотал геймов больше 19.5 – 1.50
Котировки на матч Мирра Андреева – Марта Костюк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
