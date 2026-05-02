2 мая в Мадриде состоится финал в женском разряде, где сыграют Марта Костюк (WTA 23) и Мирра Андреева (WTA 8).

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Марта Костюк

Украинка проводит лучший сезон в карьере, уже третий финал в этом году, причем полтора месяца она не играла из-за травмы. Для Костюк это первый финал серии WTA 1000, хотя на этом не стоит останавливаться. От спортсменки ждали сильного выступления, она взяла трофей в Руане, а также находилась в хорошей форме перед Мадридом.

Путь здесь начался с уверенной победы над Юлией Путинцевой – 6:1, 6:3, далее удалось пройти Джессику Пегулу – 6:1, 6:4, не создала проблем и Кэти Маккнелли – 6:2, 6:3. В четвертьфинале Марта разобралась с Линдой Носковой – 7:6, 6:0. Полуфинал был сложным психологически, украинка одолела «экс-нейтралку» Анастасию Потапову – 6:2, 1:6, 6:1. Теперь до титула всего шаг, Костюк точно поднимается в топ-20 и способна в дальнейшем прогрессировать.

Мирра Андреева

«Нейтралке» на днях исполнилось 19 лет, она неплохо проводит этот сезон, так как успела выиграть два турнира, в Аделаиде и Линце. На харде Андреева не впечатляла, а вот 12 побед в 13 матчах на грунте уже выглядят солидно, единственное поражение было от Рыбакиной в полуфинале Штутгарта.

В Мадриде теннисистка прошла трех венгерок кряду, сначала Удварди – 7:5, 6:2, потом Гальфи – 6:3, 6:2, тяжелее всего было против Бондар – 6:7. 6:3, 7:6. Непростым был матч и против Лейлы Фернандес – 7:6, 6:3, а в полуфинале удалось обыграть американку Баптист – 6:4, 7:6. «Нейтралка» не выделяется примерным поведением на корте, когда игра складывается плохо, так что чемпионской выдержкой здесь и не пахнет.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, матч состоялся в этом году, тогда в четвертьфинале турнира в Брисбене украинка одержала победу в двух сетах – 7:6, 6:3.

Прогноз

Встретятся две сильные теннисистки, которые блестяще играют на грунте в этом сезоне. Андреева младше и выше в рейтинге, а Костюк имеет перевес в очных противостояниях. На кону престижный титул и солидные призовые, ведь победитель получит примерно миллион евро, а финалист 500 тысяч.

Никуда не убежать от политического подтекста, в первую очередь для украинок, подобные матчи дополнительный раздражитель, здесь главное правильно направить свою злость. Поставлю на чистую победу украинки, она заслужила титул.

Прогноз Sport.ua: Победа Костюк за 2.33.