02 мая 2026, 13:37 | Обновлено 02 мая 2026, 14:01
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Мадриде

Решающий поединок состоится 2 мая и начнется не ранее 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 мая в Мадриде состоится финал в женском разряде, где сыграют Марта Костюк (WTA 23) и Мирра Андреева (WTA 8).

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинка проводит лучший сезон в карьере, уже третий финал в этом году, причем полтора месяца она не играла из-за травмы. Для Костюк это первый финал серии WTA 1000, хотя на этом не стоит останавливаться. От спортсменки ждали сильного выступления, она взяла трофей в Руане, а также находилась в хорошей форме перед Мадридом.

Путь здесь начался с уверенной победы над Юлией Путинцевой – 6:1, 6:3, далее удалось пройти Джессику Пегулу – 6:1, 6:4, не создала проблем и Кэти Маккнелли – 6:2, 6:3. В четвертьфинале Марта разобралась с Линдой Носковой – 7:6, 6:0. Полуфинал был сложным психологически, украинка одолела «экс-нейтралку» Анастасию Потапову – 6:2, 1:6, 6:1. Теперь до титула всего шаг, Костюк точно поднимается в топ-20 и способна в дальнейшем прогрессировать.

Мирра Андреева

«Нейтралке» на днях исполнилось 19 лет, она неплохо проводит этот сезон, так как успела выиграть два турнира, в Аделаиде и Линце. На харде Андреева не впечатляла, а вот 12 побед в 13 матчах на грунте уже выглядят солидно, единственное поражение было от Рыбакиной в полуфинале Штутгарта.

В Мадриде теннисистка прошла трех венгерок кряду, сначала Удварди – 7:5, 6:2, потом Гальфи – 6:3, 6:2, тяжелее всего было против Бондар – 6:7. 6:3, 7:6. Непростым был матч и против Лейлы Фернандес – 7:6, 6:3, а в полуфинале удалось обыграть американку Баптист – 6:4, 7:6. «Нейтралка» не выделяется примерным поведением на корте, когда игра складывается плохо, так что чемпионской выдержкой здесь и не пахнет.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, матч состоялся в этом году, тогда в четвертьфинале турнира в Брисбене украинка одержала победу в двух сетах – 7:6, 6:3.

Прогноз

Встретятся две сильные теннисистки, которые блестяще играют на грунте в этом сезоне. Андреева младше и выше в рейтинге, а Костюк имеет перевес в очных противостояниях. На кону престижный титул и солидные призовые, ведь победитель получит примерно миллион евро, а финалист 500 тысяч.

Никуда не убежать от политического подтекста, в первую очередь для украинок, подобные матчи дополнительный раздражитель, здесь главное правильно направить свою злость. Поставлю на чистую победу украинки, она заслужила титул.

Прогноз Sport.ua: Победа Костюк за 2.33.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
02.05.2026 -
18:00
Мирра Андреева
Победа Костюк 2.33 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Вильярреал – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02 мая 2026, 09:28 9
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение

Президент «Реала» готов отпустить украинца

Трофей близко. Синнер одолел француза и вышел в финал Мастерса в Мадриде
Теннис | 01 мая 2026, 18:40 0
Трофей близко. Синнер одолел француза и вышел в финал Мастерса в Мадриде
Трофей близко. Синнер одолел француза и вышел в финал Мастерса в Мадриде

Янник обыграл Артура Фиса в двух сетах в поединке 1/2 финала

До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Футбол | 01.05.2026, 21:14
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
Футбол | 02.05.2026, 10:02
Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
Тут треба буде битися і віддати всі сили,якщо Марта хоче виграти цей матч!! По-другому ніяк,тому треба добре налаштуватися і показати свою найкращу гру,тому ,що просто тут не буде -це точно!!
Дуже багато буде вирішувати психологічний настрій до матчу і психологічна витримка під час.
Але, здається, що Марта цього сезону дуже додала в цьому аспекті!
Не хочеться наврочити в цьому.
Однозначно - легко не буде...
Дуже віримо в нашу перемогу над болотною!
Вперед, Мартуся!
Ну тут вже як карта ляже
Усе вирішить перша подача! Якщо вона у Марти піде - шанс на перемогу буде. Якщо ж відсоток першої буде десь 50%,  та ще й з подвійними - шансів на перемогу не буде!
Популярные новости
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 19
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 42
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 23
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
