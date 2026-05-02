ФОТО. Экс-звезда Реала поразил своей внешностью после ухода на пенсию

38-летний аргентинский экс-нападающий «Реала», «Наполи» и «Ювентуса» Гонсало Игуаин откровенно шокировал болельщиков своим внешним видом.

Бывший футболист, завершивший игровую карьеру в 2022 году, был замечен в спортивном магазине в Майами. Внешность известного аргентинца настолько изменилась, что многие вообще усомнились, что это именно он.

Лысина и густая борода не так удивили фанатов в соцсетях, как неопрятный вид Гонсало. В таком образе он совсем не похож на суперзвезду сборной Аргентины из прошлого.

Последним клубом Игуаина был «Интер Майами». После ухода на пенсию аргентинец признался, что его жизнь, как футболиста, была довольно тяжелой. Гонсало признался, что хочет насладиться отдыхом и посвятить время семье, оставаясь подальше от большого футбола.