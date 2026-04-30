ФОТО. Месси шокировал футболистов испанского клуба, обратившись к ним

Лионель Месси записал видеообращение к игрокам футбольного клуба «Корнелья», который недавно перешел в его собственность.

Легендарный футболист представился команде и подчеркнул, что хочет помочь клубу развиваться: «Привет, я просто хотел представиться и сказать вам, что мы здесь, чтобы расти и поддерживать вас во всем необходимом. Мы очень рады этому новому проекту», – сказал Месси.

Это обращение быстро разлетелось по соцсетям, собрав сотни тысяч просмотров и тысячи реакций.

Впрочем, не обошлось без юмора. Один из футбольных фанатов иронично прокомментировал видео: «Он буквально сказал: «Я здесь, чтобы представиться»… как будто ему это нужно. Не уверен, что он знает, что он Месси».

Комментарий мгновенно стал вирусным, а сам эпизод лишь добавил внимания к новому этапу карьеры аргентинца – уже в роли владельца футбольного клуба.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi has recorded a video for the players of the football club (Cornellá) that he now owns:



"Hello. I just wanted to introduce myself and say hi to you all, so that you know that we're here to grow, and to support you with whatever you need. We are very excited… pic.twitter.com/Lf1IhFzFNc — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 30, 2026