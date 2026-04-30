  ФОТО. Месси шокировал футболистов испанского клуба, обратившись к ним
30 апреля 2026, 23:37
ФОТО. Месси шокировал футболистов испанского клуба, обратившись к ним

Лионель Месси решил представиться футболистам Корнельи

Лионель Месси записал видеообращение к игрокам футбольного клуба «Корнелья», который недавно перешел в его собственность.

Легендарный футболист представился команде и подчеркнул, что хочет помочь клубу развиваться: «Привет, я просто хотел представиться и сказать вам, что мы здесь, чтобы расти и поддерживать вас во всем необходимом. Мы очень рады этому новому проекту», – сказал Месси.

Это обращение быстро разлетелось по соцсетям, собрав сотни тысяч просмотров и тысячи реакций.

Впрочем, не обошлось без юмора. Один из футбольных фанатов иронично прокомментировал видео: «Он буквально сказал: «Я здесь, чтобы представиться»… как будто ему это нужно. Не уверен, что он знает, что он Месси».

Комментарий мгновенно стал вирусным, а сам эпизод лишь добавил внимания к новому этапу карьеры аргентинца – уже в роли владельца футбольного клуба.

Максим Лапченко Источник: The Touchline
