Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альваро Арбелоа выступил с заявлением о своем будущем
Испания
02 мая 2026, 15:33
Коуч «сливочных» сконцентрирован на игре чемпионата Испании с «Эспаньолом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал свое будущее перед поединком 35-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

«Меня волнует завтрашний матч. Это единственное, на чем я сосредоточен. Я всегда думал о «Реале», о команде, и для меня будущее – это завтра. Я понимаю все ваши вопросы и все проблемы, связанные с этой темой, но мой ответ на них всегда будет одним и тем же. Будущее – это завтра, и меня волнует матч против «Эспаньола», победа и три очка, которые важны для меня. В течение этих месяцев я говорил, что для меня каждый матч – это жизнь в «Реале», потому что именно так я это вижу. Я считаю, что самое важное для моей команды, моих игроков и клуба – это завтрашний матч».

«Реал» с 74 пунктами занимает второе место турнирной таблицы чемпионата Испании.

Ранее сообщалось о том, что Лунин узнал неприятные новости перед матчем с «Барселоной».

По теме:
Валенсия – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
АРБЕЛОА: «Я публично защищал их и буду продолжать это делать»
Вильярреал – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол Альваро Арбелоа чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Реал Мадрид Ла Лига Эспаньол - Реал
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ханс-Дитер ФЛИК: «У Ямаля все хорошо, прогресс хороший»
Футбол | 02 мая 2026, 12:58 0
Ханс-Дитер ФЛИК: «У Ямаля все хорошо, прогресс хороший»
Ханс-Дитер ФЛИК: «У Ямаля все хорошо, прогресс хороший»

Тренер «Барселоны» дал пресс-конференцию перед матчем с «Осасуной»

До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Футбол | 01 мая 2026, 21:14 0
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги

«Барселона» забьет даже без Ямаля, а «Реал» победит и без помощи Мбаппе

Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
Футбол | 02.05.2026, 10:02
Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
Праздник долголетия. На ЧМ-2026 могут сыграть 5 футболистов в возрасте 40+
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02.05.2026, 09:28
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
30.04.2026, 23:53 187
Футбол
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 29
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем