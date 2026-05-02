Альваро Арбелоа выступил с заявлением о своем будущем

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал свое будущее перед поединком 35-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

«Меня волнует завтрашний матч. Это единственное, на чем я сосредоточен. Я всегда думал о «Реале», о команде, и для меня будущее – это завтра. Я понимаю все ваши вопросы и все проблемы, связанные с этой темой, но мой ответ на них всегда будет одним и тем же. Будущее – это завтра, и меня волнует матч против «Эспаньола», победа и три очка, которые важны для меня. В течение этих месяцев я говорил, что для меня каждый матч – это жизнь в «Реале», потому что именно так я это вижу. Я считаю, что самое важное для моей команды, моих игроков и клуба – это завтрашний матч».

«Реал» с 74 пунктами занимает второе место турнирной таблицы чемпионата Испании.

