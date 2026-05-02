Вовремя не начнут. Старт матча УПЛ перенесен из-за тревоги

В субботу, 2 мая, в 13:00 должен был начаться матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Александрия» и «Колос». Встреча команд запланирована на стадионе «Ника» в Александрии.

Однако из-за сигнала воздушной тревоги в Кировоградской области старт поединка отложен на неопределенное время.

Команды выйдут на поле, как только дадут отбой.

На данный момент «Александрия» с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ. «Колос» набрал 40 очков и идет седьмым.