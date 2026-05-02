Было две встречи. Салах ведет переговоры с 19-кратным чемпионом

02 мая 2026, 14:51 |
Египетский вингер может перейти из Ливерпуля в Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий «Фенербахче» интересуется египетским вингером английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает издание A Spor.

По информации источника, агенты 33-летнего футболиста уже дважды встречались с представителями стамбульского гранда, который 19 раз становился чемпионом Турции. Салах дал понять клубу, что хочет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. Летом он покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента.

Дмитрий Вус Источник: A Spor
