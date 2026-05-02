  4. «Мы не будем бороться с Шахтером». Тренер ЛНЗ сделал откровенное заявление
02 мая 2026, 12:08
«Мы не будем бороться с Шахтером». Тренер ЛНЗ сделал откровенное заявление

Уровень команд слишком разный

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев не верит, что его команде в нынешнем составе удастся побороться с донецким «Шахтером» за титул.

Специалист напомнил, что в его команде мало игроков, имеющих подобный опыт, поэтому ЛНЗ психологически трудно выдерживать давление. Он также обратил внимание, что у других лидеров УПЛ есть соответствующие бюджеты, чтобы покупать качественное усиление.

«Иметь два равноценных состава – очень дорогое удовольствие. Достичь результата можно за счет покупки качественных футболистов или благодаря учебно-тренировочному процессу. Первый вариант проще. Мы не сможем и не будем соперничать с условным «Шахтером». Надо думать, за счет чего можно достигать результата», – сказал он.

На счету ЛНЗ 52 очка в 25 матчах УПЛ. От «Шахтера» команду Пономаренко отделяет восемь очков. Следующий матч в чемпионате черкасцы сыграют против львовских «Карпат» в субботу, 2 мая. Начало матча – 18:00.

По теме:
Защитник Динамо: «Эти матчи – это дерби. Они всегда принципиальны»
Шахтер лаконично обратился к капитану сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец неожиданно провернул трансфер игрока Шахтера
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02 мая 2026, 10:19 20
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины

Саленко сообщил, что в ассоциации против назначения Мальдеры

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
Футбол | 02 мая 2026, 04:55 8
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»

Тренер возмущен судейством

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Хоккей | 02.05.2026, 10:30
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Забарный и Сафонов не попали в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции
Футбол | 02.05.2026, 12:17
Забарный и Сафонов не попали в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции
Забарный и Сафонов не попали в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции
Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
Футбол | 01.05.2026, 14:48
Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
в принципі і на старті сезону мало хто очікував що ДНЗ довший час буде очолювати турнірну таблицю..
але напевно тренер правий, навряд чи вони зможуть поборотись за титул, хіба що завтра ДК виграє у ШД, то розрив скоротиться, але щоб відіграли аж 8 балів то дуже малоймовірно 
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
