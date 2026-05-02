«Мы не будем бороться с Шахтером». Тренер ЛНЗ сделал откровенное заявление
Уровень команд слишком разный
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев не верит, что его команде в нынешнем составе удастся побороться с донецким «Шахтером» за титул.
Специалист напомнил, что в его команде мало игроков, имеющих подобный опыт, поэтому ЛНЗ психологически трудно выдерживать давление. Он также обратил внимание, что у других лидеров УПЛ есть соответствующие бюджеты, чтобы покупать качественное усиление.
«Иметь два равноценных состава – очень дорогое удовольствие. Достичь результата можно за счет покупки качественных футболистов или благодаря учебно-тренировочному процессу. Первый вариант проще. Мы не сможем и не будем соперничать с условным «Шахтером». Надо думать, за счет чего можно достигать результата», – сказал он.
На счету ЛНЗ 52 очка в 25 матчах УПЛ. От «Шахтера» команду Пономаренко отделяет восемь очков. Следующий матч в чемпионате черкасцы сыграют против львовских «Карпат» в субботу, 2 мая. Начало матча – 18:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
але напевно тренер правий, навряд чи вони зможуть поборотись за титул, хіба що завтра ДК виграє у ШД, то розрив скоротиться, але щоб відіграли аж 8 балів то дуже малоймовірно