«Мы не будем бороться с Шахтером». Тренер ЛНЗ сделал откровенное заявление

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев не верит, что его команде в нынешнем составе удастся побороться с донецким «Шахтером» за титул.

Специалист напомнил, что в его команде мало игроков, имеющих подобный опыт, поэтому ЛНЗ психологически трудно выдерживать давление. Он также обратил внимание, что у других лидеров УПЛ есть соответствующие бюджеты, чтобы покупать качественное усиление.

«Иметь два равноценных состава – очень дорогое удовольствие. Достичь результата можно за счет покупки качественных футболистов или благодаря учебно-тренировочному процессу. Первый вариант проще. Мы не сможем и не будем соперничать с условным «Шахтером». Надо думать, за счет чего можно достигать результата», – сказал он.

На счету ЛНЗ 52 очка в 25 матчах УПЛ. От «Шахтера» команду Пономаренко отделяет восемь очков. Следующий матч в чемпионате черкасцы сыграют против львовских «Карпат» в субботу, 2 мая. Начало матча – 18:00.