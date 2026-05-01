  ПОНОМАРЕВ: «Такую серию, как у Карпат, далеко не каждая команда имела»
ПОНОМАРЕВ: «Такую серию, как у Карпат, далеко не каждая команда имела»

Виталий Пономарев считает «Карпаты» очень серьезным соперником

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча с «Карпатами».

– Осталось пять туров до конца чемпионата. Что можете сказать об этом финальном отрезке?

– Важный отрезок, потому что весь год играли, сейчас мы на втором месте. Конечно, хочется максимально качественно сыграть для того, чтобы сезон был успешен для команды и клуба. Нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать определенную историю клубу.

– В зимнее трансферное окно «Карпаты» сменили тренера, к ним присоединилось очень много новичков. Что скажете об этом коллективе?

– Вижу, там хорошая команда. Такую серию, которую сейчас имеют «Карпаты», далеко не каждая команда имела в чемпионате. Очень мало команд имели. Шесть матчей на ноль. «Карпаты» имеют хороший и качественный показатель, показатель организации команды, поэтому очень серьезно нужно готовиться к этому сопернику. Многих футболистов я знаю, играющих в «Карпатах», это хорошие и качественные футболисты. Это команда, которая в этом сезоне просто так у нее сложилось, я уверен, что в следующем она будет бороться за еврокубки.

– В первом круге вы потерпели досадное поражение в игре с «Карпатами». Можно ли сказать, что ЛНЗ имеет дополнительную мотивацию из-за этого поражения?

– Да чемпионат длинный. Нельзя делить игры на важные и нет, принципиальные и нет. Каждая игра принципиальна должна быть, потому что за каждого соперника дают три очка. Можно выиграть условно у «Шахтера» два матча, а уступить аутсайдерам и занять достаточно низкое место. Поэтому я не хотел бы разделять команды и важность результата.

Матч «Карпаты» – ЛНЗ запланирован на субботу и стартует в 18:00.

По теме:
Павел МАТВИЙЧЕНКО: «Был счет 0:2, но команда имеет характер»
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Бокс | 01 мая 2026, 06:02 10
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине

Социальная сеть X ограничила доступ к части контента на странице чемпиона

УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 01 мая 2026, 00:12 19
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт

Ребров отказался от предложения

Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Футбол | 01.05.2026, 16:48
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении
Футбол | 01.05.2026, 15:59
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении
Команда наша ЛНЗ.
Популярные новости
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 3
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
01.05.2026, 13:06 7
Хоккей
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 41
Футбол
