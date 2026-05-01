ПОНОМАРЕВ: «Такую серию, как у Карпат, далеко не каждая команда имела»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча с «Карпатами».

– Осталось пять туров до конца чемпионата. Что можете сказать об этом финальном отрезке?

– Важный отрезок, потому что весь год играли, сейчас мы на втором месте. Конечно, хочется максимально качественно сыграть для того, чтобы сезон был успешен для команды и клуба. Нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать определенную историю клубу.

– В зимнее трансферное окно «Карпаты» сменили тренера, к ним присоединилось очень много новичков. Что скажете об этом коллективе?

– Вижу, там хорошая команда. Такую серию, которую сейчас имеют «Карпаты», далеко не каждая команда имела в чемпионате. Очень мало команд имели. Шесть матчей на ноль. «Карпаты» имеют хороший и качественный показатель, показатель организации команды, поэтому очень серьезно нужно готовиться к этому сопернику. Многих футболистов я знаю, играющих в «Карпатах», это хорошие и качественные футболисты. Это команда, которая в этом сезоне просто так у нее сложилось, я уверен, что в следующем она будет бороться за еврокубки.

– В первом круге вы потерпели досадное поражение в игре с «Карпатами». Можно ли сказать, что ЛНЗ имеет дополнительную мотивацию из-за этого поражения?

– Да чемпионат длинный. Нельзя делить игры на важные и нет, принципиальные и нет. Каждая игра принципиальна должна быть, потому что за каждого соперника дают три очка. Можно выиграть условно у «Шахтера» два матча, а уступить аутсайдерам и занять достаточно низкое место. Поэтому я не хотел бы разделять команды и важность результата.

Матч «Карпаты» – ЛНЗ запланирован на субботу и стартует в 18:00.