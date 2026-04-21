Сенсационный клуб УПЛ создал новый турнир

В Украине активно инициируют создание новых футбольных турниров. Уже с сезона 2027/28 стартует Третья лига Украины, а также активно обсуждается возможность создания Кубка украинской Лиги, на которой настаивает президент Вереса Иван Надеин.

Создали новый турнир и представители главной сенсации нынешнего сезона УПЛ – черкасский ЛНЗ. По информации клубной пресс-службы «фиолетовых» в Черкассах состоялся «Весенний Кубок ЛНЗ».

Сообщается, что турнир был создан для студентов Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого. Клуб выступил с такой инициативой для популяризации и развития футбола, как говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ сенсационно находится среди лидеров турнирной таблицы. У подопечных Виталия Пономарева есть 51 турнирный балл после 24 сыгранных матчей.