Игорь Суркис отметил особую дату
Президент клуба поздравил с 40-летием второй победы клуба в Кубке кубков УЕФА
Игорь Суркис выступил с поздравлением по случаю 40-летия второй победы клуба в Кубке кубков УЕФА – в 1986 году динамовцы разгромили «Атлетико» (3:0).
«Уважаемые динамовцы, ветераны клуба, болельщики!
Сегодня мы отмечаем особую дату в истории ФК «Динамо» (Киев) – 40-летие второй победы нашего клуба в Кубке кубков УЕФА. По этому случаю примите от всех динамовцев и от меня лично самые искренние поздравления!
От имени клуба и от себя лично выражаю искреннюю благодарность всем, кто был частью той великой команды – футболистам, тренерам, работникам клуба и, конечно, нашим болельщикам, которые всегда были рядом.
Желаю всем динамовцам мира, здоровья, благополучия и новых побед, которые будут продолжать славные традиции «Динамо», – сказал Суркис.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
