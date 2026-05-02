Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Суркис отметил особую дату
Украина. Премьер лига
02 мая 2026, 22:22 |
449
1

Игорь Суркис отметил особую дату

Президент клуба поздравил с 40-летием второй победы клуба в Кубке кубков УЕФА

02 мая 2026, 22:22 |
449
1 Comments
Игорь Суркис отметил особую дату
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Игорь Суркис выступил с поздравлением по случаю 40-летия второй победы клуба в Кубке кубков УЕФА – в 1986 году динамовцы разгромили «Атлетико» (3:0).

«Уважаемые динамовцы, ветераны клуба, болельщики!

Сегодня мы отмечаем особую дату в истории ФК «Динамо» (Киев) – 40-летие второй победы нашего клуба в Кубке кубков УЕФА. По этому случаю примите от всех динамовцев и от меня лично самые искренние поздравления!

От имени клуба и от себя лично выражаю искреннюю благодарность всем, кто был частью той великой команды – футболистам, тренерам, работникам клуба и, конечно, нашим болельщикам, которые всегда были рядом.

Желаю всем динамовцам мира, здоровья, благополучия и новых побед, которые будут продолжать славные традиции «Динамо», – сказал Суркис.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Воробей: «Это лучший нападающий Шахтера»
Воробей: «Игра с Динамо не будет проходной для Шахтера»
Динамо Киев Валерий Лобановский Кубок обладателей кубков УЕФА Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 02 мая 2026, 12:40 4
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход

Поляк близок к продолжению карьеры в Турине

Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Теннис | 02 мая 2026, 19:31 117
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!

В финале турнира WTA 1000 в столице Испании Марта в двух сетах одолела россиянку

Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Футбол | 02.05.2026, 15:59
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Футбол | 02.05.2026, 04:43
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Хрусталь за 145 млн евро. Форвард Ливерпуля снова травмирован
Футбол | 02.05.2026, 22:31
Хрусталь за 145 млн евро. Форвард Ливерпуля снова травмирован
Хрусталь за 145 млн евро. Форвард Ливерпуля снова травмирован
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Победа советских офицеров Динамо. 
Ответить
0
Популярные новости
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 11
Хоккей
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 15
Бокс
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 57
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем