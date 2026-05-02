Игорь Суркис отметил особую дату

Игорь Суркис выступил с поздравлением по случаю 40-летия второй победы клуба в Кубке кубков УЕФА – в 1986 году динамовцы разгромили «Атлетико» (3:0).

«Уважаемые динамовцы, ветераны клуба, болельщики!

Сегодня мы отмечаем особую дату в истории ФК «Динамо» (Киев) – 40-летие второй победы нашего клуба в Кубке кубков УЕФА. По этому случаю примите от всех динамовцев и от меня лично самые искренние поздравления!

От имени клуба и от себя лично выражаю искреннюю благодарность всем, кто был частью той великой команды – футболистам, тренерам, работникам клуба и, конечно, нашим болельщикам, которые всегда были рядом.

Желаю всем динамовцам мира, здоровья, благополучия и новых побед, которые будут продолжать славные традиции «Динамо», – сказал Суркис.