02 мая 2026, 10:06 | Обновлено 02 мая 2026, 10:30
ОФИЦИАЛЬНО. Португальский топ-клуб продлил контракт с тренером

Руй Боржеш продлил контракт со «Спортингом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Боржеш

Португальский Спортинг официально объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды Руи Боржешем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт с наставником продлен до лета 2028 года. О финансовых условиях личного контракта тренера с клубом ничего не сообщается.

«Спортинг имеет свой курс, четкую цель и стабильный рост, и так будет и дальше», – лаконично сказал Руй.

44-летний специалист тренирует португальский клуб с 2024 года. За это время он провел 98 матчей во главе главного тренера (60 побед, 22 ничьих, 16 поражений).

Руй Боржеш продление контракта чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон
Олег Вахоцкий Источник: ФК Спортинг Лиссабон
