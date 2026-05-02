ОФИЦИАЛЬНО. Португальский топ-клуб продлил контракт с тренером

Португальский Спортинг официально объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды Руи Боржешем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт с наставником продлен до лета 2028 года. О финансовых условиях личного контракта тренера с клубом ничего не сообщается.

«Спортинг имеет свой курс, четкую цель и стабильный рост, и так будет и дальше», – лаконично сказал Руй.

44-летний специалист тренирует португальский клуб с 2024 года. За это время он провел 98 матчей во главе главного тренера (60 побед, 22 ничьих, 16 поражений).