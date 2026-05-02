Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 2-го по 3-е мая.

Чемпионат Англии

35 тур

3.05.2026

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Лучшее, что есть в английском футболе. Ну, или было. Или будет. В общем, как не крути, самый что ни на есть главный матч британского календаря: встречаются две самые титулованные команды Туманного Альбиона. Богатейшая история, полная красоты, геройства и драматизма. К счастью, и нынешний поединок впишется в эту позолоченную канву, ибо обе команды в нынешнем сезоне на виду, обе практически гарантировали себе на следующий сезон участие в Лиге чемпионов. Выше второго места они уже вряд ли могут забраться, но вот за третье место наверняка будут бороться до последнего тура. Собственно, в очном поединке они могут и разыграть это третье место (хотя «Астон Виллу» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов). Прогнозирую открытую и результативную игру в этой встрече. Обе команды в хорошей форме, в хорошем расположении духа. Терять им нечего, из топ-пятерки они уже не вылетят. Так что наверняка покажут товар лицом. Обидно, что из-за травмы за «красных» не сыграет уже легендарный Салах, который по окончании сезона покинет «Ливерпуль». Но и без Мо у команды Арне Слота есть кому сыграть на острие. На мой взгляд, более предпочтительные шансы в этой игре у хозяев. Считаю, что они как минимум не проиграют.

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

Команда Унаи Эмери вряд ли финиширует ниже пятого, лигочемпионского места, при этом сохраняя шансы на итоговую третью позицию, тогда как команда Роберто Де Дзерби имеет отличные шансы стать в АПЛ третьей лишней, и по окончании нынешнего сезона свалиться в Чемпионшип. Вот смеху-то будет: стадион на миллиард евро, состав почти на миллиард, и реальный претендент на вылет. Не скажу, что с приходом на тренерский мостик «шпор» бывшего тренера «Шахтера» дела у лондонцев так уж заметно наладились. Да, впервые за долгие недели вымучили победу, но ведь и конкуренты не дремлют. Что касается конкретного противостояния, то оно вряд ли сулит гостям радушный прием. В крайних четырех очных встречах неизменно первенствовали «вилланы». Я лично склоняюсь к варианту, что и в этот раз команда из Бирмингема победит.

Чемпионат Германии

32 тур

2.05.2026

«Хоффенхайм» – «Штутгарт»

Наверняка решающий поединок за последнюю, четвертую лигочемпионскую путевку. На данный момент эта путевка в руках у «швабов», однако они в таблице опережают «крестьян» лишь по дополнительным показателям (за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей). Идут ноздря в ноздрю, если простыми словами. Сложно предугадывать исход таких матчей. Тем более, в Бундеслиге. Но, в то же время, чертовски интересно. На мой взгляд, в этом поединке гости не проиграют. И взятия ворот будут зафиксированы с обеих сторон. В общем, либо результативная ничья, либо победа «Штутгарта».

Чемпионат Испании

34 тур

2.05.2026

«Осасуна» – «Барселона»

Очень крепкий середняк против действующего чемпиона и одновременно против главного претендента на новую чемпионскую корону. «Барсе» весьма сложно даются матчи против таких неуступчивых соперников. Тем более, выездные матчи (игра минувшего тура против «Хетафе» - лишнее доказательство). «Оса» уже ни на что в нынешнем сезоне не претендует, так что наверняка может себе позволить сыграть «от души». А вот «блауграна» не может себе позволить ошибиться, ибо в следующем туре – класико, и каталонцы наверняка захотят именно в главном дерби страны оформить очередное чемпионство. Так что в игре против памплонцев гости будут зубами выгрызать победу. И, на мой взгляд, таки выгрызут.

Чемпионат Италии

35 тур

3.05.2026

«Интер» – «Парма»

Не срослось в минувшем туре, срастется в туре нынешнем: у «Интера» есть и запас прочности, и почти вечность в запасе. Команда Киву могла решить все свои вопросы в предыдущем поединке, против «Торино», и была к этому очень близка, ведя в счете 2:0 до середины второго тайма, но затем что-то пошло не так. И в итоге – лишь ничья. Но это не беда, ведь у «черно-синих» есть фора аж у десять очков над ближайшим преследователем – «Наполи». Стало быть, если «Интер» в этом туре побеждает «Парму», то, независимо от результата матча с участием пока что действующего чемпиона, миланцы становятся обладателями скудетто. При всем моем уважении к «Парме», а это мое уважение – безмерно и безгранично, я очень далек от мысли, что нынешние «крестоносцы» могут испортить обедню нынешним «нерадзурри». Даже с учетом скандальной тени очередного «кальчополи», нависшей над этой миланской командой. В общем, моя ставка – победа хозяев. Причем победа уверенная: как минимум с разницей в два мяча.

Чемпионат Франции

32 тур

3.05.2026

«Лион» – «Ренн»

Важнейший поединок за третью, последнюю прямую путевку от Лиги 1 в новый сезон Лиги чемпионов. Команды разделяет лишь одно очко (в пользу «ткачей»). Команды в отличной форме: «Лион» выиграл в трех последних матчах, «Ренн» - в четырех. Практически оптимальный момент, чтобы в лобовой дуэли разыграть «лишнего». Несмотря на очевидные мои симпатии, которые принадлежат команде Фонсеки и Яремчука, я все же рекомендую весьма осторожно подходить к этому поединку. С трезвой, так сказать, головой. «Лион» вроде бы как и преодолел затяжной кризис, но проблемы команды в обороне никуда не делись. Да и «Ренн» в атаке выглядит помощнее. Другое дело, что и «красно-черные» не обладают идеальной защитой. В общем, наиболее подходящая ставка к этой игре – «обе забьют». Желающим все же рискнуть предлагаю ставить на победу хозяев.

Чемпионат Украины

26 тур

3.05.2026

«Динамо» – «Шахтер»

А вот и главный матч отечественного футбольного календаря. Все еще действующий чемпион будет принимать главного претендента на чемпионскую корону. За пять туров до конца сезона между оппонентами практически непреодолимая пропасть: целых тринадцать очков. Вряд ли такой отрыв можно отыграть. И не исключено, что уже после этого «класичного» динамовцы официально сложат чемпионские полномочия. Но, в то же время, я ничуть не сомневаюсь, что киевляне сделают все и даже больше, чтобы отложить момент коронации заклятых друзей. В пользу команды Игоря Костюка – домашняя арена, отменная форма Матвея Пономаренко и, главное, усталость «Шахтера» после полуфинального матча Лиги конференций против «Кристал Пэлас». В свою очередь, если Туран сможет подобрать нужные слова к бразильцам, сможет их должным образом мотивировать, то тогда «бело-синим» придется несладко. Мой прогноз на этот матч – результативная ничья.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.