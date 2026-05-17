Ночная авантюра Динамо. Игроки киевлян после громкой победы сбежали в Париж

Легендарный футболист «Динамо» Анатолий Демьяненко вспомнил победу команды в Кубке кубков-1986 против «Атлетико».

– О победе «Динамо» в Кубке кубков-1986 написано и сказано много, но, возможно, есть какой-то закулисный эпизод – шутка или история, которая осталась незамеченной?

– Да больших тайн нет. Я просто помню, что после победы над «Атлетико» нам предстояло ночевать там, в Лионе. Но мы подошли к Валерию Васильевичу и сказали: «Мы все равно после такой игры не заснем. Поехали в Париж!». И нам организовали автобус, мы поужинали в отеле, собрали вещи и отправились в Париж. Ехали всю ночь. А уже в самом Париже у нас был полноценный выходной, целый день там гуляли. Кто-то по магазинам, кто-то просто по городу.