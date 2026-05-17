Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ночная авантюра Динамо. Игроки киевлян после громкой победы сбежали в Париж
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 09:00 | Обновлено 17 мая 2026, 09:11
1342
0

Ночная авантюра Динамо. Игроки киевлян после громкой победы сбежали в Париж

Анатолий Демьяненко рассказал, как команда праздновала победу в Кубке кубков-1986

17 мая 2026, 09:00 | Обновлено 17 мая 2026, 09:11
1342
0
Ночная авантюра Динамо. Игроки киевлян после громкой победы сбежали в Париж
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Демьяненко

Легендарный футболист «Динамо» Анатолий Демьяненко вспомнил победу команды в Кубке кубков-1986 против «Атлетико».

– О победе «Динамо» в Кубке кубков-1986 написано и сказано много, но, возможно, есть какой-то закулисный эпизод – шутка или история, которая осталась незамеченной?

– Да больших тайн нет. Я просто помню, что после победы над «Атлетико» нам предстояло ночевать там, в Лионе. Но мы подошли к Валерию Васильевичу и сказали: «Мы все равно после такой игры не заснем. Поехали в Париж!». И нам организовали автобус, мы поужинали в отеле, собрали вещи и отправились в Париж. Ехали всю ночь. А уже в самом Париже у нас был полноценный выходной, целый день там гуляли. Кто-то по магазинам, кто-то просто по городу.

По теме:
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
ФОТО. Невеста футболиста Динамо посетила Евровиденье: игрок отреагировал
Анатолий Демьяненко Кубок обладателей кубков УЕФА Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Бывший футболист АПЛ стал рэпером
Футбол | 17 мая 2026, 03:12 0
ФОТО. Бывший футболист АПЛ стал рэпером
ФОТО. Бывший футболист АПЛ стал рэпером

Кортни Хауз ушел из футбола и теперь записывает музыку

Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Теннис | 16 мая 2026, 17:59 5
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен

Элина и Коко точно не начнут поединок за трофей тысячника раньше 18:30 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16.05.2026, 23:31
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
Хоккей | 16.05.2026, 16:45
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 166
Теннис
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
15.05.2026, 10:51
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47
Бокс
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем