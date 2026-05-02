Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария
Англия
02 мая 2026, 08:57 |
В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария

Михаил может немедленно вернуться на поле

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может быстро снять дисквалификацию и вернуться на поле, считает спортивный адвокат Brabners Кэтрин Форшоу.

Эксперт объяснила, в чем заключается нюанс дела футболиста. Накануне стало известно, что Мудрик получил четырехлетний бан на участие в футбольных соревнованиях от Футбольной ассоциации Англии (FA) за употребление запрещенного вещества – мельдония. Украинец обжаловал решение в CAS.

Форшоу отметила, что четыре года – это стандартный срок за нарушение антидопинговых правил (ADRV). Смягчить наказание могут смягчающие обстоятельства. В частности, повлиять на продолжительность дисквалификации поможет добровольное признание вины игроком. Эти вопросы решаются в рамках переговоров с Британской антидопинговой службой, потенциально WADA (Всемирным антидопинговым агентством) или руководящим органом на основе признания вины.

«Другой путь для спортсмена заключается в том, чтобы успешно доказать факт загрязнения, отсутствие протокола тестирования или даже саботаж. Эти аргументы могут полностью снять обвинения», — говорит юрист.

В таком случае наказание будет снято немедленно, а Мудрик сможет сразу же вернуться на поле. Частичное же сокращение срока наказания может позволить Михаилу вернуться к игре уже этим летом или до конца года. Если добиться смягчения наказания не удастся, то футболист вернётся на поле не раньше декабря 2028 года.

Срок отстранения отсчитывается с декабря 2024 года, когда украинец получил предварительное решение FA о запрете выступать.

По теме:
Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига допинг
Андрей Плыгун Источник: talkSPORT
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Головне вибрати правильний сценарій 
Ответить
+1
Я теж можу зі стовідсотковою впевненністю сказати, що Мудрик або відбуде повний срок, або вийде скоріше. Де мені гроши отримати за мою роботу?))
Ответить
+1
Ми тут всі цього юриста апєрєділі.😂
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем