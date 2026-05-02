В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может быстро снять дисквалификацию и вернуться на поле, считает спортивный адвокат Brabners Кэтрин Форшоу.

Эксперт объяснила, в чем заключается нюанс дела футболиста. Накануне стало известно, что Мудрик получил четырехлетний бан на участие в футбольных соревнованиях от Футбольной ассоциации Англии (FA) за употребление запрещенного вещества – мельдония. Украинец обжаловал решение в CAS.

Форшоу отметила, что четыре года – это стандартный срок за нарушение антидопинговых правил (ADRV). Смягчить наказание могут смягчающие обстоятельства. В частности, повлиять на продолжительность дисквалификации поможет добровольное признание вины игроком. Эти вопросы решаются в рамках переговоров с Британской антидопинговой службой, потенциально WADA (Всемирным антидопинговым агентством) или руководящим органом на основе признания вины.

«Другой путь для спортсмена заключается в том, чтобы успешно доказать факт загрязнения, отсутствие протокола тестирования или даже саботаж. Эти аргументы могут полностью снять обвинения», — говорит юрист.

В таком случае наказание будет снято немедленно, а Мудрик сможет сразу же вернуться на поле. Частичное же сокращение срока наказания может позволить Михаилу вернуться к игре уже этим летом или до конца года. Если добиться смягчения наказания не удастся, то футболист вернётся на поле не раньше декабря 2028 года.

Срок отстранения отсчитывается с декабря 2024 года, когда украинец получил предварительное решение FA о запрете выступать.