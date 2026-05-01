Бывший игрок Динамо назвал ключевой момент поражения Шахтера в ЛК

Бывший полузащитник харьковского «Металлиста» и киевского «Динамо» Александр Призетко назвал ключевой момент в матче «Шахтёр» – «Кристал Пэлас» в 1/2 финала Лиги конференций, который повлиял на ход событий.

Донецкий клуб в первой встрече проиграл лондонцам со счетом 1:3. Единственный мяч за «горняков» забил Олег Очеретько.

«Решающий момент встречи? Произошло несколько ключевых эпизодов. На игру повлиял быстрый гол «Кристал Пэлас». Когда пропускаешь уже на первой минуте, оказываешься в роли догоняющего.

Это всегда тяжело и требует дополнительных усилий. «Шахтер» затем доминировал, давил, создавал моменты и своего добился – счет сравняли после наигранной комбинации. А потом, через пять-семь минут, снова позволили англичанам выйти вперед», – сказал Александр.