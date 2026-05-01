Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб

Главный тренер донецкого «Шахтера», турецкий специалист Арда Туран, может покинуть команду по окончании текущего сезона.

Как отмечает источник, Туран решил покинуть донецкий клуб и перейти в самый титулованный клуб Турции – «Галатасарай».

Туран является легендой и воспитанником «Галатасарая». Выступал за клуб с 2005 по 2011 и с 2020 по 2022 годы.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран остался недоволен игрой защитников команды при контратаках в матче против «Кристал Пэлас», в котором «горняки» уступили 1:3.