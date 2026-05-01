Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 21:58 | Обновлено 01 мая 2026, 22:50
5

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб

Тренер хочет попробовать свои силы в «Галатасарае»

5 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера», турецкий специалист Арда Туран, может покинуть команду по окончании текущего сезона.

Как отмечает источник, Туран решил покинуть донецкий клуб и перейти в самый титулованный клуб Турции – «Галатасарай».

Туран является легендой и воспитанником «Галатасарая». Выступал за клуб с 2005 по 2011 и с 2020 по 2022 годы.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран остался недоволен игрой защитников команды при контратаках в матче против «Кристал Пэлас», в котором «горняки» уступили 1:3.

Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Галатасарай
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(119)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
осталось чтобы этого захотел Галатасарай
Ответить
+1
Та куда, а якже перспективний проект в Шахтарі?
Ответить
0
Если Шахтер не пройдет КП, а это 100 процентово, до Турана могут и закопать живьем в лесопосадке, ахметка такого позора не простит...
Ответить
0
А що ж таке ? Натренував ? Фсьо ?
Ответить
0
Ну такое. Выглядит не реалистично.
Представьте у нас чемпионом станет Шахтер и Ринат леонидович уволит Турана. (было с Йовичевичем, правда).
Но зачем второй раз на те же грабли? 
То же самое с Галатасараем. Там ЛЧ не на условиях может быть как у шахтеров , а 100%.
Зачем менять главного тренера?
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем