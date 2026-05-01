01 мая 2026, 21:51 | Обновлено 01 мая 2026, 22:47
Не шутка. Чернигов начал искать стадион для домашних матчей в еврокубках

Николай Синица считает, что «Чернигову» может повезти и в кубковом финале

Представитель Первой лиги ФК «Чернигов» сыграет в финале Кубка Украины с киевским «Динамо». Путевку на решающий матч один из аутсайдеров второго по силе дивизиона завоевал после того, как в полуфинале одолел харьковский «Металлист 1925» в серии послематчевых пенальти.

«Это сказка, в которую мы никак не можем поверить, – говорит Николай Синица, директор футбольного клуба «Чернигов». – Еще до недавнего времени наши ребята гоняли в дворовой футбол, а уже сейчас участники исторического финала с киевским «Динамо». Когда мы заявлялись во Вторую лигу, нам прогнозировали роль аутсайдера. Но мы пробились в Первую лигу и вышли в финал Кубка.

«Стоит отметить, что наш бюджет самый маленький в первой лиге. Мы не сорим деньгами и мало тратим на зарплаты. Некоторые наши футболисты подрабатывают в сфере недвижимости, программирования, занимаются старлинками, тренируют детей. Вместо этого вкладываем в инфраструктуру. В 2022 году россияне разбили стадион, который мы построили в 2017-м. И вот теперь на том же месте мы построили натуральное поле, на котором вскоре сыграем первый матч».

«Мы дадим бой «Динамо», хотя соперник – из высшего класса, – уверяет Николай Синица. – Нам везло все время на этой дистанции, может повезти и в финале. К слову, мы уже начали искать стадион для домашних матчей в еврокубках. Сейчас рассматриваем арены в Польше».

Финал Кубка состоится 20 мая на «Арене-Львов».

По теме:
Динамо может получить неожиданное усиление перед матчем против Шахтера
СИДОРЧУК: «Для меня в Украине есть только одна команда»
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчами претендентов на медали?
Руслан Полищук Источник: Expres Online
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01 мая 2026, 07:55 41
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины

Президент УАФ хочет назначить Мальдеру

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01 мая 2026, 09:38 13
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас

«Горняки» проиграли 1:3

Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Футбол | 01.05.2026, 19:06
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Футбол | 01.05.2026, 20:06
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01.05.2026, 07:38
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Популярные новости
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 20
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
