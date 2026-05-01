Не шутка. Чернигов начал искать стадион для домашних матчей в еврокубках

Представитель Первой лиги ФК «Чернигов» сыграет в финале Кубка Украины с киевским «Динамо». Путевку на решающий матч один из аутсайдеров второго по силе дивизиона завоевал после того, как в полуфинале одолел харьковский «Металлист 1925» в серии послематчевых пенальти.

«Это сказка, в которую мы никак не можем поверить, – говорит Николай Синица, директор футбольного клуба «Чернигов». – Еще до недавнего времени наши ребята гоняли в дворовой футбол, а уже сейчас участники исторического финала с киевским «Динамо». Когда мы заявлялись во Вторую лигу, нам прогнозировали роль аутсайдера. Но мы пробились в Первую лигу и вышли в финал Кубка.

«Стоит отметить, что наш бюджет самый маленький в первой лиге. Мы не сорим деньгами и мало тратим на зарплаты. Некоторые наши футболисты подрабатывают в сфере недвижимости, программирования, занимаются старлинками, тренируют детей. Вместо этого вкладываем в инфраструктуру. В 2022 году россияне разбили стадион, который мы построили в 2017-м. И вот теперь на том же месте мы построили натуральное поле, на котором вскоре сыграем первый матч».

«Мы дадим бой «Динамо», хотя соперник – из высшего класса, – уверяет Николай Синица. – Нам везло все время на этой дистанции, может повезти и в финале. К слову, мы уже начали искать стадион для домашних матчей в еврокубках. Сейчас рассматриваем арены в Польше».

Финал Кубка состоится 20 мая на «Арене-Львов».