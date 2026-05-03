Куртуа получил заманчивое предложение. Реал нашел ему замену

В «Реале» уже задумываются о будущем вратарской позиции на фоне ситуации с Тибо Куртуа.

Несмотря на то, что бельгиец до сих пор демонстрирует топ-уровень, в клубе понимают: 33 года, серьезные травмы в прошлом и контракт до 2027 года заставляют готовиться к переменам. К тому же, Куртуа получил заманчивые предложения из Саудовской Аравии, что только усиливает неопределенность.

На этом фоне растут сомнения относительно Андрея Лунина, который не смог в полной мере воспользоваться своими шансами в этом сезоне. Его нестабильная игра и пропущенные мячи стали причиной критики, в частности после вылета команды из Лиги чемпионов.

В результате мадридцы активно изучают рынок. Среди кандидатов – Майк Меньян, Барт Вербрюгген и Грегор Кобель.

Однако главной целью считается Диого Кошта из «Порту». Вратарь уже зарекомендовал себя на топ-уровне и входит в списки нескольких европейских грандов.

Его контракт предусматривает клаусулу в размере 60 миллионов евро, и именно такую сумму «Реалу» придется заплатить, если клуб решит сделать ставку на португальца в качестве преемника Куртуа.