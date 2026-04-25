Испания25 апреля 2026, 22:02 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:12
1287
Лунин узнал, когда Куртуа вернется в стартовый состав Реала
Бельгиец вернётся в мае
25 апреля 2026, 22:02 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:12
1287
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму ещё в марте во время матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», и сначала ожидалось, что он вернётся на поле уже в апреле. Однако восстановление затянулось, и теперь его возвращение перенесено как минимум на май.
В отсутствие Куртуа место в стартовом составе продолжает занимать Андрей Лунин, который останется основным вратарем команды в ближайшие недели.
В клубе надеются, что Куртуа сможет полностью восстановиться к решающей части сезона.
Останній танець Лунтіка в Реалі...
